Prezydent Czech „niezdolny do pełnienia obowiązków”. Może zostać odsunięty od władzy

Informację o niezdolności prezydenta do wykonywania obowiązków przekazał przewodniczący Senatu Miloš Vystrčil. – Nie ma innej opcji niż to, kiedy i jak uruchomimy art. 66 konstytucji – powiedział polityk na konferencji prasowej. Artykuł ten mówi o czasowym odsunięciu prezydenta od władzy.

77-letni prezydent Miloš Zeman przebywa w szpitalu na oddziale intensywnej terapii od 10 października. Dyrektor Centralnego Szpitala Wojskowego w Pradze, w którym przebywa głowa państwa, po przyjęciu prezydenta odmówił podania diagnozy, powołując się na decyzję pacjenta, stwierdził jednak, że pogorszenie się stanu zdrowia głowy państwa ma związek z leczoną od dawna choroba przewlekłą.

Prezydent Czech w szpitalu. „Nie jest w stanie pracować”

Najnowsze informacje o stanie zdrowia prezydenta przekazał w poniedziałek 18 października na konferencji prasowej wystąpił przewodniczący Senatu Miloš Vystrčil. Przytoczył on list, jaki otrzymał z Centralnego Szpitala Wojskowego i przekazał, że prezydent nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków służbowych. Tłumaczył, że prognozy co do jego stanu zdrowia są niepewne i według raportu prawdopodobieństwo powrotu Zemana do pracy w nadchodzących tygodniach jest niewielkie.

Decyzję o odsunięciu prezydenta od władzy „z powodu ważnych przyczyn, z jakich nie może on sprawować urzędu” muszą stwierdzić obie izby parlamentu. W takim wypadku władza prezydenta zostaje rozdzielona pomiędzy poszczególne instytucje konstytucyjne, w tym głównie między przewodniczącego izby niższej parlamentu.

A przypomnijmy, że w Czechach kilka dni temu zakończyły się wybory parlamentarne, w których przegrała partia dotychczasowego szefa rządu. Parlament w powyborczym składzie ma zebrać się 8 listopada, a wtedy dotychczas urzędujący prezydent powinien złożyć urząd na ręce prezydenta. Jeśli prezydent zostanie odsunięty od władzy, to przewodniczący izby niższej parlamentu mianowałby nowego szefa rządu na premiera.

Czytaj też:

Nagły zwrot akcji w Czechach. Premier odrzucił propozycję prezydenta