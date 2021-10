„Bild” traci redaktora naczelnego. Axel Springer zwalnia go ze skutkiem natychmiastowym

Julian Reichelt stracił posadę szefa „Bildu” ze skutkiem natychmiastowym. W komunikacie ogłaszającym tę decyzję czytamy, że w ostatnich dniach koncern Axel Springer uzyskał „nowe informacje”v na temat jego aktualnego zachowania. Zarząd miał dowiedzieć się, że dziennikarz „nie oddzielił wyraźnie spraw prywatnych od zawodowych”, nawet po zakończeniu wiosną 2021 roku wewnętrznego firmowego śledztwa. Naczelny miał też „powiedzieć zarządowi nieprawdę”.

Przypomnijmy, że pierwsza tegoroczna kontrola działań naczelnego dziennika „Bild” miała miejsce na początku marca. Julian Reichelt miał nadużywać władzy, a o zgłaszanych przez pracownice gazety „incydentach” informował konkurencyjny „Der Spiegel”. Wówczas oskarżony pracownik został zwolniony na własne życzenie, a firma wszczęła procedurę compliance, sprawdzającą zgodność jego działań z wewnętrznymi zasadami spółki.

Romanse naczelnego tabloidu „Bild”

Efektem tamtej kontroli był powrót Reichelta do pracy z końcem tego samego miesiąca. Wówczas zarząd nie uznał, by zwolnienie było konieczne. Nastąpiło to dopiero ponad pół roku później. W marcu przedstawiciele Axel Springer podkreślali, że przeciwko Reicheltowi nie wytoczono zarzutów dotyczących molestowania czy napaści na tle seksualnym. Mówiono jedynie o następujących za zgodą obu stron romansach z pracownicami gazety i nadużywaniu władzy w tym kontekście.

W miejsce Reichelta może wejść teraz Johannes Boie. 35-letni redaktor magazynu „Welt am Sonntag” ma być głównym kandydatem do zajęcia posady naczelnego dziennika „Bild”.

