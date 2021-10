Korea Północna testuje rakiety balistyczne. Premier Japonii przerywa kampanię

– Dzisiaj Korea Północna wystrzeliła dwa pociski balistyczne – poinformował japoński premier Fumio Kishida – To bardzo niefortunne, że Korea Północna kontynuuje od zeszłego miesiąca wystrzeliwanie rakiet – dodał. Szef rządu zdecydował o przerwaniu kampanii wyborczej po tym wydarzeniu.

Korea północna testuje rakiety balistyczne

Armia południowokoreańska poinformowała, że doszło do wystrzelenia jednego pocisku podwodnego z portu Sinpo na wschodzie Korei Północnej. Pocisk wylądował w Morzu Japońskim.

Nie jest do końca pewne, cze pocisk został wystrzelony z podwodnej barki testowej tak, jak w większości poprzednich testów, czy z łodzi podwodnej. Jeśli Korea będzie w stanie odpalać pociski z łodzi podwodnych, to może utrudnić ich wykrycie pocisków i pozwolić na zbliżenie do oddalonych celów. Jak informuje BBC, powołując się na wojskowe źródło, pocisk przeleciał około 430-450 kilometrów do maksymalnej wysokości 60 kilometrów.

Pocisk wystrzelono, po tym jak przedstawiciele USA i Korei Południowej spotkali się w Waszyngtonie w poniedziałek, aby omówić impas nuklearny z Koreą Północną. We wtorek z kolei szefowie wywiadów Korei Południowej, Japonii i USA mieli spotykać się w Seulu, aby omówić kwestie związane z Koreą Północną.

Ostatni podobny test odbył się w październiku 2019 r.

