4-letnia Cleo zniknęła z namiotu. Prasa pisze o „australijskiej Maddie McCann”

Policja publikuje wizerunek 4-latki. Jak czytamy, dziewczynka przebywała w miniony piątek wraz z rodziną na kampingu Blow Holes na zachodnim wybrzeżu Australii. W sobotę rano matka dziecka zauważyła, że jej córki nie ma w namiocie.

Od tamtej pory teren jest intensywnie przeszukiwany. Wciąż jednak nie ma rezultatów. Matka Cleo zeznała, że w środku nocy jej córka przebudziła się, by poprosić o coś do picia. Kobieta miała dać jej wodę i ponownie ułożyć do snu obok swojej drugiej, młodszej córki. Kilka godzin później matka miała zauważyć zniknięcie dziewczynki.

Prasa pisze o australijskiej „Maddie McCann”

Policja informuje, że oprócz dziecka zniknął także śpiwór, w którym spała. To może sugerować, że doszło do uprowadzenia dziewczynki. Kolejna rozważana hipoteza to samodzielne wyjście z namiotu dziecka i oddalenie się w kierunku brzegu. Tam nietrudno o tragedię, gdyż jak wskazują media, fala mogła porwać dziecko w głąb oceanu. Matka 4-latki wskazuje jednak, że samodzielne wyjście z namiotu byłoby zachowaniem zupełnie niepodobnym do jej dziecka.

twitter

Media skupiły się również na wątku ojca dziewczynki, jednak jak ustalił „Sky News”, policja nie wiąże go ze zniknięciem Cleo. Mężczyzna miał już zostać przesłuchany i wykluczony z kręgu podejrzeń.

Zagraniczna prasa, opisując sprawę, zwraca uwagę na podobieństwo między zniknięciem Cleo, a zaginięciem Maddie McCann. 3-latka z Wielkiej Brytanii zaginęła bez śladu podczas wakacji w Portugalii. Zdarzenie miało miejsce w 2007 roku i do dziś jest przedmiotem licznych spekulacji.

Czytaj też:

Zaginięcie Madeleine McCann. Niemieccy prokuratorzy: Mamy konkretne dowody w sprawie zaangażowania Christiana B.