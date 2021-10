Śmiertelny wypadek na planie filmu „Rust”. W tragedii uczestniczył Alec Baldwin

Jak czytamy, tragedia rozegrała się w USA w stanie Nowy Meksyk, gdzie trwają zdjęcia do filmu „Rust”. Czołowy aktor produkcji Alec Baldwin miał przypadkowo zastrzelić 42-letnią kobietę z planu, a drugą osobę ranić. 42-latka odpowiadała za zdjęcia do produkcji. Choć usiłowano ją ratować, a pomoc przyszła błyskawicznie, ostatecznie działania te nie przyniosły rezultatu. Kobieta zmarła. Druga osoba została przewieziona do szpitala z ranami postrzałowymi.

Bonanza Creek Ranch w Santa Fe, gdzie doszło do zdarzenia to miejsce często wynajmowane pod kręcenie scen akcji, szczególnie westernowych. Dokładne okoliczności wypadku pozostają nieznane. CNN informuje, że prawdopodobnie rekwizytowa broń została przypadkowo odbezpieczona i wtedy doszło do tragedii. Nie jest jasne, o jaki pocisk i rodzaj broni chodzi.

Alec Baldwin uczestniczył w tragedii? Jego broń miała przypadkowo wystrzelić

Wstępne ustalenia wskazują, że osoby te zostały przypadkowo postrzelone przez Aleca Baldwina. To czołowy aktor produkcji, który jest znany na całym świecie nie tylko ze swojej kariery filmowej, ale i tworzenia produkcji i aktywności politycznej. Zdjęcia do filmu wstrzymano, a na plan wpuszczono policję i inne służby, które mają wyjaśnić dokładne okoliczności tragedii.

Choć o sprawie nie wiadomo wiele, media spekulują, że broń naładowana była zwyczajowo ślepą amunicją. Nie jest jasne, czy tym razem doszło do pomyłki i naboje były prawdziwe, czy w broni utkwiło coś, co wzmocniło siłę wystrzału.

