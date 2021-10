Królowa Elżbieta II spędziła noc w szpitalu. Oświadczenie rzecznika Pałacu Buckingham

W środę 20 października królowa Elżbieta II trafiła do szpitala i spędziła tam noc – podaje CNN, powołując się na rzecznika Pałacu Buckingham. Dzień później monarchini wróciła do zamku Windsor. „Po zaleceniu lekarza, aby odpoczywać przez kilka dni, królowa w środowe popołudnie pojechała do szpitala w celu przeprowadzenia wstępnych badań. W czwartek w porze lunchu wróciła do zamku Windsor i pozostaje w dobrym nastroju” – czytamy w oświadczeniu rzecznika Pałacu Buckingham.

Królowa Elżbieta II spędziła w szpitalu noc. Nieoficjalne informacje

Elżbieta II miała „niechętnie” zastosować do porady lekarza, co spowodowało konieczność odwołania podróży do Irlandii Północnej. Co więcej, anonimowy informator CNN przekazał, że jeszcze w czwartek królowa zaczęła wykonywać „lekkie” obowiązki. Źródło z Pałacu Buckingham przekazało, że o wizycie królowej w szpitalu opinia publiczna nie była na bieżąco informowana, ponieważ królowa ma prawo do prywatności, w tym do prywatności w związku z przechodzonymi procedurami medycznymi.

Królowa nie przyjęła tytułu „Staruszka Roku”. Dlaczego?

W mijającym tygodniu media obiegła informacja, zgodnie z którą królowa Elżbieta II nie przyjęła tytułu „Staruszka Roku”, przyznawanego przez magazyn „The Oldie” w celu uhonorowania szczególnych osiągnięć przedstawicieli starszych pokoleń. Czym monarchini motywowała swoją decyzję?

„Jej Wysokość wierzy, że ma się tyle lat, na ile się czuje, dlatego królowa nie uważa, że spełnia kryteria, aby przyjąć nagrodę i ma nadzieję, że znajdziecie bardziej godnego kandydata" – można przeczytać w treści listu prywatnego sekretarza królowej Toma Lainga-Bakera.

