Papież Franciszek: Musimy położyć kres odsyłaniu migrantów do krajów, które nie są bezpieczne

W niedzielę 24 października po południowej modlitwie Anioł Pański papież Franciszek wezwał światowych przywódców, aby nie odsyłały migrantów z powrotem do niebezpiecznych krajów, takich jak Libia.

Apel papieża Franciszka ws. migrantów. „Tam są prawdziwe obozy koncentracyjne”

– Wyrażam moją bliskość wobec tysięcy migrantów, uchodźców i innych osób potrzebujących ochrony w Libii: stale o was pamiętam. Słyszę wasze wołanie i modlę się za was. Bardzo wielu z tych mężczyzn, kobiet i dzieci jest poddawanych nieludzkiej przemocy – mówił papież. – Jakże cierpią ci, którzy są zawracani! Są tam prawdziwe obozy koncentracyjne. Musimy położyć kres odsyłaniu migrantów do krajów niebezpiecznych – dodał.

Papież zwrócił uwagę, że priorytetem powinny być ratownictwo na morzu, uporządkowane przyjęcie na lądzie, oraz alternatywne wobec uwięzienia regularne ścieżki procedur imigracyjnych i azylowych. Franciszek poprosił społeczność międzynarodową o „dotrzymanie obietnic” w celu znalezienia trwałych rozwiązań w zakresie zarządzania przepływami migracyjnymi w Libii i całym basenie Morza Śródziemnego.

Na koniec papież wezwał obecnych na placu św. Piotra do modlitwy w milczeniu w intencji migrantów.

Czytaj też:

Watykan opublikował list ofiary księdza pedofila. „Nie mogę chodzić na msze”