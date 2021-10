Niemcy. Kierowca wjechał w grupę uczniów. Jedno dziecko nie żyje

Do zdarzenia doszło w piątek 29 października. W miejscowości Witzenhausen w Hesji 30-letni mężczyzna wjechał samochodem w sześcioosobową grupę dzieci, które szły do szkoły.

Kierowca wjechał w grupę uczniów. Nowe informacje

Z informacji „Die Welt” wynika, że trzy uczennice szkoły podstawowej odniosły obrażenia. U jednej z dziewczynek były one tak poważne, że zmarła tuż po przewiezieniu do szpitala. – Pozostała dwójka nadal znajduje się pod opieką medyczną. Na chwilę obecną można powiedzieć, że obrażenia są poważne, ale ich życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo – poinformował rzecznik lokalnej policji.

Służby nie podały do publicznej wiadomości tożsamości kierowcy. Wiadomo jedynie, że jest to 30-letni mężczyzna, który także został ranny. Służby nie ustaliły na razie, czy jego działanie było celowe, czy też doszło do nieszczęśliwego wypadku.

