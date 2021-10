Atak w pociągu w Tokio. Nożownik rzucił się na ludzi i wzniecił pożar

Jak podaje japoński publiczny nadawca NHK, 20-letni mężczyzna zaatakował pasażerów pociągu nożem i wzniecił pożar w wagonie. Dotychczas nie ustalono, w jaki sposób doszło do pożaru, ale z nieoficjalnych informacji wynika, że mężczyzna rozlewał niezidentyfikowaną ciecz.

Japonia. Atak nożownika. Co najmniej 8 osób zostało rannych

Dotychczas do mediów spływają szczątkowe informacje w sprawie. Istnieje również rozdźwięk między danymi dotyczącymi liczby osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia. CNN informuje, że co najmniej 8 osób zostało rannych, NHK – 10, a wśród nich 60-letni mężczyzna, który jest w stanie ciężkim. Inne media podają, że obrażenia mogło odnieść nawet 15 pasażerów.

Dziennikarze NHK dotarli do świadka zdarzenia, który początkowo myślał, że sytuacja, w której się znalazł to tylko część obchodów Halloween. – Najpierw myślałem, że to coś na Halloween. Ale rzuciłem się do ucieczki, kiedy wszedł mężczyzna z długim nożem. Miałem szczęście, że nie odniosłem obrażeń – relacjonował zdarzenie informator japońskiego nadawcy. Mężczyzna, który jest podejrzewany o przeprowadzenie ataku, został aresztowany.

