Tragedia w Czechach. Urwał się wagon kolejki linowej

W niedzielę 31 października ok. godz. 13:00 doszło do nieszczęśliwego wypadku – urwał się wagon kolejki linowej. W wyniku zdarzenia jedna osoba zmarła. Chodzi o pracownika, który kierował wagonem. Do tragedii doszło niedaleko Liberca w Czechach.

Wypadek w Czechach. Urwał się wagon kolejki linowej

Dotychczas do mediów spływają szczątkowe informacje w sprawie. Niewiadomą pozostaje, co było przyczyną wypadku. Na miejsce zostały wezwane odpowiednie służby. Funkcjonariusze prowadzą działania w celu ustalenia wszystkich okoliczności zdarzenia. Z niepotwierdzonych dotychczas informacji wynika, że wypadek miał miejsce w momencie, kiedy kolejka zjeżdżała. W środku miała znajdować się tylko jedna osoba.

Turyści korzystający z kolejnego wagonu zostali ewakuowani. To grupa 15 pasażerów i kierowcy. Nikt z tej grupy nie odniósł obrażeń. Wszystkim została zagwarantowana możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej. W mediach społecznościowych opublikowano nagranie z miejsca, w którym doszło do tragicznego wypadku.

