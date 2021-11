Szczyt COP26 w Glasgow z udziałem Joe Bidena. Prezydent USA na chwilę zasnął?

31 października rozpoczał się szczyt COP26 w Glasgow, organizowany przez ONZ. Wydarzenie potrwa do 12 listopada, a podczas rozmów światowych przywódców mają być poruszone kwestie związane z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych i walką z ociepleniem klimatu. Jak czytamy na stronach KPRM (na COP26 jest także premier Mateusz Morawiecki), podczas szczytu dyskusje będą dotyczyć też:

opracowania pakietu pomocowego dla państw rozwijających się,

upowszechniania wiedzy nt. znaczenia realizacji celów porozumienia paryskiego.

COP26 w Glasgow. Joe Biden przysnął w trakcie przemówień?

1 listopada rozpoczęła się główna sesja plenarna, w której udział biorą światowi przywódcy (potrwa dwa dni). W jej trakcie odbywały się przemowy poszczególnych głów państw, otwierające dyskusję o klimacie.

Zach Purser Brown, dziennikarz „Washington Post” zwrócił uwagę na to, że tematyka szczytu mogła znudzić prezydenta USA Joe Bidena. Polityk wyglądał tak, jakby zasypiał, gdy wysłuchiwał przemów. Biden co jakiś czas miał zamknięte oczy, a gdy je otwierał, rozglądał się krótko po sali, a powieki ponownie mu opadały. Dopiero po tym, jak podszedł do niego zapewne ktoś z jego otoczenia, po krótkiej rozmowie, prezydent USA „rozbudził się” i oklaskiwał mówcę.

„Joe Biden wygląda, jakby zasnął w trakcie przemówień otwierających COP26” – skwitował dziennikarz „WP”.

