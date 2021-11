Pogłębienie integracji Rosji i Białorusi. Dotyczy 28 programów

Prezydenci Białorusi i Rosji zatwierdzili w czwartek szereg programów związkowych mających na celu pogłębienie integracji obu krajów. Działania zostały potwierdzone podczas posiedzenia Rady Najwyższej Państwa Związkowego w Mińsku. Władimir Putin brał w nim udział przez wideołącze, będąc na anektowanym przez Rosję Krymie – poinformowało Associated Press.

Aleksandr Łukaszenka wraz z Putinem zatwierdzili wstępną treść negocjowanych map integracji we wrześniu. Łącznie ma być 28 programów integracji. Pojawi się m.in. wspólny rynek gazu i ropy naftowej. Mapy integracji zakładają również koordynację polityki finansowej. Portal rt.pl podał również, że zaktualizowana została doktryna wojskowa. Szef MON Rosji Siergiej Szojgu tłumaczył w październiku, że celem jest „stawienie czoła presji gospodarczej i politycznej, którą wywiera Zachód”.

Integracja Rosji i Białorusi pogłębia się

Rosja i Białoruś w 1999 r. zgodziły się na zacieśnienie więzi politycznych, gospodarczych i wojskowych. Projekt pierwotnie zakładał stworzenie wspólnego parlamentu, rządu, sądów i innych instytucji, które skutecznie przekształciłyby oba kraje w jedno państwo. Na razie nie doszło jednak do tak pogłębionej fuzji. Łukaszenka zaprzeczał w zeszłym miesiącu, że proces integracji może doprowadzić do wchłonięcia Białorusi przez Rosję. Twierdził, że to fantazje Zachodu.

Stosunki między krajami były jednak często napięte. Łukaszenka często miał za złe Moskwie, że próbuje przejąć cenne białoruskie aktywa gospodarcze. Innym aspektem była kwestia faktycznej niepodległości. Prezydent Białorusi musiał jednak ustąpić, bo po masowych demonstracjach w 2020 r. miał coraz większe kłopoty, wynikające m.in. z pogłębiającej się izolacji.

