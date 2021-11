Po stronie białoruskiej powstaje „duży obóz migrantów”. Tamtejsze służby dowożą materiały

Straż Graniczna w mediach społecznościowych na bieżąco relacjonuje sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Funkcjonariusze poinformowali, że do koczowiska, które znajduje się w pobliżu Kuźnicy, dostarczone zostało drewno na opał oraz pożywienie. „Białorusini przygotowują się na długotrwałe oddziaływanie na Polskę i destabilizację naszej granicy” – czytamy we wpisie SG.

„Po stronie białoruskiej trwają przygotowania do stworzenia dużego obozu migrantów przy granicy z Polską. Służby białoruskie dowożą niezbędne materiały” – komentowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

twitter

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej

Przypomnijmy – w rejonie Kuźnicy Białostockiej nadal pozostaje wielu migrantów, którzy co pewien czas podejmują kolejne próby nielegalnego przekroczenia granicy Polski. Jedynie 11 listopada Straż Graniczna odnotowała ponad 220 takich prób. Wobec 26 osób zostały wydane postanowienia o opuszczeniu terytorium RP, na co pozwala znowelizowana ustawa o cudzoziemcach. Zatrzymanych zostało trzech obcokrajowców: dwóch obywateli Iraku i jeden obywatel Syrii.

Wiceminister MSWiA Błażej Poboży mówił o dwóch scenariuszach rozwoju sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. – Możliwe są dwa warianty rozwoju sytuacji na granicy. Jeden to podejmowanie szturmu, jak przy Kuźnicy. I drugi, który jest w mojej ocenie bardziej prawdopodobny i przynajmniej na razie na to wygląda. To stworzenie po białoruskiej stronie takiego Usnarza 2.0. Większego obozowiska z udziałem migrantów, z którego punktowo, co pewien czas będą wychodziły grupy migrantów prowadzone przez swoich białoruskich pomocników ze służb, z zamiarem szturmowania naszej granicy – powiedział na antenie Radia Zet.

Czytaj też:

Wielka Brytania wesprze Polskę? Mariusz Błaszczak o „rekonesansie przed wsparciem wojsk inżynieryjnych”