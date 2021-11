Łukaszenka szykuje nowy szlak dla migrantów? „Zidentyfikowano dziesięć miejsc”

Kryzys migracyjny wywołany przez Aleksandra Łukaszenkę dotyka nie tylko Polski. Białoruski dyktator wysyła cudzoziemców także na granice Litwy, a ostatnio coraz częściej mówi się również o możliwości uruchomienia szlaku przez Ukrainę. Na forach dla potencjalnych migrantów miał już pojawić się schemat nowej drogi do Niemiec omijającej Polskę od południa.

Ukraina przygotowuje się na migrantów

Rząd Ukrainy nie ukrywa, że poważnie liczy się z presją migracyjną wywołaną przez Łukaszenkę i chce jej przeciwdziałać. Granica ma być dodatkowo chroniona przez 8, 5 tys. funkcjonariuszy Państwowej Służby Granicznej, Gwardii Narodowej, policjantów i 15 śmigłowców. O taktyce mówił w telewizji 1+1 minister spraw wewnętrznych Denys Monastyrsky.

Szef MSW zaznaczył, że na razie na ponad tysiącu kilometrów granicy państwowej nie ma płotu ani innej konstrukcji, ale budowa ogrodzenia na granicy z Białorusią i Rosją to zadanie na przyszły rok. Monastyrsky podkreślił przy tym, że „zidentyfikowano dziesięć miejsc, w których głównie migranci mogą podchodzić do granicy państwowej z Ukrainą”. W pierwszej kolejności to tam mają być wysłane zwiększone siły pograniczników i policji. Na tych obszarach planowane jest także szkolenie z obrony terytorialnej dla mieszkańców w razie zmaterializowania się ewentualnego zagrożenia.

Szef MSZ Ukrainy: To wojna hybrydowa Rosji

Ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba zapewniał w piątek, że Ukraina wzmocniła już granicę z Białorusią. Zaznaczył jednak, że potrzeba kompleksowych działań przy wsparciu społeczności międzynarodowej. – Wraz z informacjami, że Rosja przygotowuje się do nowego etapu agresji wymierzonej w Ukrainę, wszystkie te zjawiska składają się na jeden front wojny hybrydowej Rosji przeciwko rejonowi euroatlantyckiemu – mówił minister. Dodał, że Ukraina przygotowuje się też na ewentualność realizacji groźby szantażu energetycznego. Ta padła z ust Aleksandra Łukaszenki w czwartek i spotkała się z krytyką Komisji Europejskiej.

Ukraińcy będą wypychać migrantów z kraju

Ukraińska straż graniczna zapowiada z kolei, że nie zamierza zapewniać migrantom, którzy przybędą z Białorusi, procedur azylowych. Rzecznik Państwowej Służby Granicznej zapowiedział, że pogranicznicy mają zamiar odsyłać cudzoziemców na Białoruś albo do ich ojczyzn bądź do krajów trzecich. Dodał, że na razie sytuacja na ukraińskiej granicy jest spokojna. – Nie odnotowaliśmy ani małych, ani dużych grup nielegalnych migrantów, którzy dotarliby do granicy albo już ją przekroczyli. Jednocześnie, mając na względzie sytuację w Polsce i na Litwie, dużą liczbę migrantów, którzy szturmują granice od strony Białorusi, uważamy, że Ukraina też musi się na to przygotować – mówił Andrij Demczenko.

