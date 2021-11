Wyciekły instrukcje dla migrantów. Stanisław Żaryn przedstawił szczegóły

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej wciąż jest napięta. W rejonie Kuźnicy Białostockiej nadal pozostaje wielu migrantów, którzy co pewien czas podejmują kolejne próby nielegalnego przekroczenia granicy Polski.

Jedynie 11 listopada Straż Graniczna odnotowała ponad 220 takich prób. Wobec 26 osób zostały wydane postanowienia o opuszczeniu terytorium RP, na co pozwala znowelizowana ustawa o cudzoziemcach. Zatrzymanych zostało trzech obcokrajowców: dwóch obywateli Iraku i jeden obywatel Syrii. W piątek MSWiA poinformowało, że po stronie białoruskiej trwają przygotowania do stworzenia dużego obozu migrantów przy granicy z Polską. „Służby białoruskie dowożą niezbędne materiały” – podał resort.

Kryzys na granicy. Stanisław Żaryn o „instrukcjach”, które otrzymują migranci

Tego samego dnia rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych przekazał, że „migranci otrzymują kolejne instrukcje, związane z długotrwałym oddziaływaniem na Polskę”. „Okażcie cierpliwość, wytrzymajcie jeszcze tydzień” – brzmi jedna z wiadomości.

„Wskazuje się jednocześnie, że »cała Europa« obserwuje, co dzieje się na granicy z Polską. »Cała Europa patrzy na was. Jeśli będziecie cierpliwi, to wszystkim się uda«” – relacjonował dalej Stanisław Żaryn. „Migrantom przypominany jest również kryzys z 2015 roku. »W 2015 roku migranci przebywali na granicy przez prawie miesiąc i się udało«. Kryzys polityczny wytworzony przez służby białoruskie obliczony jest na długotrwałą destabilizację Polski” – podsumował w kolejnym tweecie.

