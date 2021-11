Badacze odkryli tajemnicę uroczego gestu psów. Każdy właściciel wie, o czym mowa!

„Smithsonian Magazine” poinformował o najnowszych ustaleniach naukowców dotyczących zachowań psów. Zespół badaczy pod wodzą Andrei Sommese z Eötvös Loránd University w Budapeszcie postanowił przyjrzeć się jednemu z najbardziej uroczych gestów wykonywanych przez czworonogów. Chodzi o przekrzywianie głowy przez zwierzaki, gdy właściciele coś do nich mówią.

W ramach eksperymentu poproszono psy o aportowanie zabawek. Zaznaczono, że mają być to konkretne zabawki a właściciele mają je dokładnie opisać. Zdecydowana większość czworonogów miała problemy z zapamiętaniem nazw więcej niż dwóch nazw przedmiotów, jednak siedmiu zwierzakom udało się zachować w pamięci aż dziesięć zabawek.

Dlaczego psy przekręcają głowę?

Przy okazji badacze odkryli, że te psy, które lepiej zapamiętały nazwy zabawek, częściej przekrzywiały głowę, gdy słuchały poleceń. Na tej podstawie wysnuto wniosek, że ten niezwykle uroczy gest pupili to wyraz uwagi, a co więcej, może świadczyć o próbach dopasowania nazwy do obrazu zabawki w ich mózgu.

Nadal nie udało się jednak ustalić, od czego zależy to, czy psy skłaniają głowę w lewą czy w prawą stronę. Naukowcy skłaniają się ku tezie, że każdy pies ma swoje indywidualne preferencje, natomiast prawa strona psiego mózgu częściej aktywuje się gdy zwierzak przetwarza pozytywne bodźce.

