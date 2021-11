Kryzys na granicy z Białorusią. Irak rozpoczyna ewakuację swoich obywateli

Irak organizuje loty powrotne dla osób, które utknęły na granicy polsko-białoruskiej – podała agencja AFP. Rzecznik MSZ Iraku Ahmed al-Sahaf poinformował, że pierwszy lot powrotny odbędzie się 18 listopada. W organizację ewakuacji zaangażowała się ambasada Iraku w Moskwie. Przed czterema dniami placówka informowała, że osoby chętne do powrotu muszą zgłaszać się przez WhatsApp, telefonicznie lub e-mail.

Kryzys na granicy. Migranci utknęli na Białorusi

Kryzys migracyjny wywołany przez reżim Aleksandra Łukaszenki trwa w najlepsze. Podlaska Straż Graniczna szacowała w niedzielę, że przy granicy znajduje się około 4-5 tys. migrantów. Największe koczowisko zorganizowane zostało na wysokości Kuźnicy Białostockiej. W budowaniu obozowiska pomagały migrantom białoruskie służby, które dostarczyły m.in. namioty wojskowe, drewno i generator prądu.

ONZ oferowała dwie opcje do wyboru

Obcokrajowcy, z których wielu zapłaciło przemytnikom za dostanie się do Niemiec, utknęli na wschodniej granicy Unii Europejskiej. W czwartek obozowisko odwiedziły przedstawicielki powiązanej z ONZ Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) oraz UNHCR (Wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców). – Jesteśmy tu dzisiaj, aby zapewnić skromną pomoc humanitarną migrantom i uchodźcom, przekazaliśmy również informacje o alternatywnych możliwościach w tej sytuacji. Są to, jak już wspomnieliśmy, przede wszystkim prawo tych osób do ubiegania się o status uchodźcy w Republice Białorusi oraz inna możliwość – dobrowolny powrót do kraju ojczystego – mówiła przedstawicielka IOM, Mahim Orazmuhammedowa.