Kto jeszcze lata do Mińska w trakcie kryzysu? Jest jeden tajemniczy lot z Warszawy

Jako pierwsze, loty do i z Białorusi zawiesiła Litwa. W nocy z 24 na 25 maja br. Litwa zamknęła wszystkie swoje lotniska dla samolotów, które przylatywały z Białorusi oraz dla tych, które przelatywały nad jej terytorium. Była to natychmiastowa odpowiedź, na uprowadzenie samolotu lecącego z Aten do Wilna z Ramanem Pratasiewiczem na pokładzie.

Następnie linie lotnicze WizzAir, Austrian Airlines i Air Balitc zmieniły trasy swoich samolotów i zaczęły omijać przestrzeń powietrzną Białorusi. 25 maja na szczycie Rady Europejskiej zapadła decyzja o zamknięciu europejskich lotnisk dla białoruskich linii lotniczych i zakazie przelotów nad terenem UE. Swoje loty na Białoruś odwołały wszyscy europejscy przewoźnicy w tym LOT, KLM, AirFrance, Lufthansa.

Kryzys na granicy. Irak i Syria zwieszają loty do Białorusi

Kolejna porcja ograniczeń i odwołanych lotów przyszła w odpowiedzi na kryzys migracyjny na granicy z Polską prowadzony przez Aleksandra Łukaszenkę. Syryjskie linie lotnicze Cham Wings Airlines, które latały codziennie z Damaszku do Mińska, zawiesiły loty. Ostatni samolot tych linii wylądował 12 listopada. Loty do Mińska zawiesił także Irak.

Tureckie linie lotnicze Turkish Airlines zapowiedziały, że nie będą sprzedawać biletów obywatelom Iraku, Syrii i Jemenu, chyba że posiadają oni paszporty dyplomatyczne. Białoruskie linie lotnicze Belavia poinformowały, że nie będą przyjmowały na pokłady swoich samolotów obywateli Iraku, Syrii, Jemenu i Afganistanu, które lecą z Dubaju.

Obecnie międzynarodowe lotnisko w Mińsku na Białorusi przyjmuje głównie samoloty z Rosji, Egiptu, Turcji, Kirgistanu, Uzbekistanu, Armenii, Jordanii, Azerbejdżanu i Gruzji. Loty wykonują poniższe linie lotnicze:

Belavia, Białoruś

Turkish Airlines, Turcja

Aeroflot, Rosja

UTair, Rosja

Sewerstal, Rosja

Pegaz Fly, Rosja

FlyDubia, ZEA

Avia Traffic, Kirgistan

Uzbekistan Airways, Uzbekistan

W przestrzeni powietrznej Białorusi latają też samoloty, które wyleciały z europejskich lotnisk, ale są obsługiwane przez linie lotnicze spoza Unii Europejskiej, np. Aeroflot z Rosji, czy Air China z Chin.

Polska. Tajemniczy lot z Warszawy do Mińska

Sprawdzając rejestr przylotów na międzynarodowe lotnisku w Mińsku, można zobaczyć jeden interesujący rekord. To samolot prywatnych linii lotniczych AirPink, który rano 15 listopada w poniedziałek pokonał trasę z warszawskiego lotniska Im. Fryderyka Chopina na Okęciu do Mińska. Odrzutowy Embraer Legacy 600 dzień wcześniej przyleciał do Warszawy z Moskwy, a po wylądowaniu w Mińsku poleciał do Turcji na lotnisko Dalaman. W komentarzu przesłanym redakcji „Wprost” linie lotnicze AirPink napisały:

Rejsy samolotów państw trzecich (spoza UE i Białorusi) wykonywane z terenu UE do Białorusi są zgodnie z prawem dozwolone. Samolot, o który Pan pyta wykonywał lot prywatny, nierozkładowy, czyli tak zwany rejs General Aviation. Biorąc pod uwagę powyższe, nie był on objętym ustanowionym zakazem.

Czytaj też:

Sensacyjne doniesienia „FT”. UE ma rozważać sankcje nawet wobec lotniska w Mińsku