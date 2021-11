TSUE: Polski system delegowania sędziów sprzeczny z prawem Unii

Trybunał Sprawiedliwości UE w środę 16 listopada wydał komunikat, w którym stwierdził, że: „Prawo Unii stoi na przeszkodzie obowiązującemu w Polsce systemowi zezwalającemu Ministrowi Sprawiedliwości na delegowanie sędziów do sądów karnych wyższej instancji, z którego to delegowania Minister Sprawiedliwości, będący zarazem Prokuratorem Generalnym, może odwołać sędziego w każdym czasie i bez uzasadnienia” – czytamy w dokumencie.

TSUE o systemie delegowania sędziów w Polsce

„Wymóg niezawisłości sędziowskiej wymaga bowiem, by przepisy dotyczące takiego delegowania przewidywały niezbędne gwarancje w celu uniknięcia ryzyka wykorzystywania takiego delegowania do politycznej kontroli treści orzeczeń sądowych, w szczególności w obszarze prawa karnego” – podano dalej.

Jak informuje PAP, sprawa dotyczy pytań prejudycjalnych zadanych przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Odnosiły się one do zgodności z prawem Unii niektórych przepisów prawa krajowego, które „przyznają ministrowi sprawiedliwości, będącemu zarazem prokuratorem generalnym, uprawnienie do delegowania sędziów do sądów wyższej instancji na czas nieokreślony oraz do odwołania sędziego z takiej delegacji w każdym czasie w sposób dyskrecjonalny”.

Reforma sądownictwa. Resort Ziobry zapowiada duże zmiany

W poniedziałek 15 listopada minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przedstawił na konferencji prasowej projekt zmian, które zamierza wprowadzić w polskim wymiarze sprawiedliwości. Ich celem ma być usprawnienie działania sądów.

