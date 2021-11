Migracja na Białoruś zostanie ograniczona? Ważna deklaracja władz Libanu

Rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych poinformował, że libańskie władze lotnicze wprowadzają ograniczenia dla podróżnych na linii Bejrut-Mińsk „eliminując tych, którzy mogliby wzmocnić szlak migracyjny organizowany przez służby białoruskie”. Stanisław Żaryn podkreślił, że decyzja ta została wydana w związku z wysyłaniem cudzoziemców przez Mińsk na granice Unii Europejskiej.

Kryzys na granicy. Linie lotnicze na usługach reżimu Łukaszenki

Wcześniej Komisja Europejska oświadczyła, że w związku z nasileniem się kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej będzie dążyć do umieszczenia na „czarnej liście” tych przewoźników, którzy ułatwiają migrantom transport na Białoruś. 11 listopada Turkish Airlines potwierdziły, że nie będą odtąd przyjmować na pokłady samolotów do Mińska obywateli Iraku, Syrii i Jemenu. Nowe regulacje nie będą dotyczyć osób, które mają paszport dyplomatyczny.

Także białoruskie linie lotnicze Belavia niespodziewanie poinformowały, że nie będą przyjmować na pokład swoich samolotów obywateli Iraku, Syrii i Jemenu, którzy wyjeżdżają z Turcji.

Z ustaleń dziennika „Die Welt” wynikało, że to właśnie Belavia przy współpracy z Turkish Airlines przewozi migrantów ze Stambułu do Mińska. Dziennikarze ustalili, że tygodniowo wykonywanych jest od czterech do siedmiu takich lotów, a na pokładzie każdego samolotu jest około 180 pasażerów. PAP podawała nieoficjalnie, że głównymi hubami lotniczymi, poprzez które migranci dostają się na teren Białorusi, są oprócz Stambułu, Dubaj i Moskwa.

