Kryzys na polsko-białoruskiej granicy. MON opublikowało nowe nagranie

Ministerstwo Obrony Narodowej na bieżąco relacjonuje sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Resort poinformował, że w nocy doszło do inspirowanej przez Białorusinów próby nielegalnego przekroczenia granicy w Dubiczach Cerkiewnych, a grupa ok. 100 migrantów została zatrzymana przez polskie służby.

„Białoruskie służby najpierw dokonały rekonesansu. Najprawdopodobniej uszkodziły ogrodzenie. Następnie Białorusini zmusili migrantów do obrzucenia kamieniami polskich żołnierzy, by odwrócić ich uwagę. Próba przekroczenia granicy nastąpiła kilkaset metrów dalej” – czytamy na Twitterze.

Granica polsko-białoruska. MON publikuje nowe nagranie

Przed godz. 12 Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało nowe nagranie. „Systemowe zaangażowanie białoruskich służb w eskalację kryzysu migracyjnego. Białorusini regularnie niszczą ogrodzenie i próbują przepchnąć migrantów na polską stronę. Patrole białoruskich służb wzdłuż ogrodzenia to codzienność na granicy” – czytamy.

Stanisław Żaryn poinformował, że „w czasie ostatniego ataku prowadzonego przez cudzoziemców i służby białoruskie” w okolicach przejścia gr. Bruzgi, jeden mężczyzna zwrócił szczególną uwagę polskich funkcjonariuszy. „Zachowywał się jak przysłany do nadzorowania działań, wydawał polecenia, kontrolował. Wszystko wskazuje na to, że jest to osoba powiązana ze strukturami państwowymi Białorusi” – podał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

Straż Graniczna opublikowała również raport, w którym podsumowała wydarzenia ze środy 17 listopada. Tego dnia odnotowano 501 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Wobec 31 osób zostały wydane postanowienia o opuszczeniu terytorium RP. „Było kilka prób siłowego przekroczenia granicy przez duże grupy cudzoziemców – jedna z nich liczyła ok. 500 osób” – podaje SG.

