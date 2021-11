Joe Biden przekazał tymczasowo władzę Kamali Harris. Powodem „rutynowy zabieg” prezydenta USA

Prezydent USA Joe Biden udał się w piątek na badania do szpitala wojskowego Walter Reed w Bethesdzie pod Waszyngtonem – donosi Polsat News. Rzecznika Białego Domu Jen Psaki przekazała, że w związku z „rutynową kolonoskopią”, podczas której prezydent USA będzie pod narkozą, Joe Biden przekazał tymczasowo władzę Kamali Harris. Psaki przypomniała też, że w 2002 r. i 2007 r., ówczesny prezydent George W. Bush z tego samego powodu przekazywał obowiązki swojemu wiceprezydentowi Dickowi Cheneyowi.

Piątkowe badanie prezydenta było zapowiadane przez Biały Dom od miesięcy. Jeszcze w piątek Biały Dom ma opublikować podsumowanie wyników.

Jednak stan zdrowia Bidena, który jest najstarszym urzędującym prezydentem USA w historii, to wciąż przedmiot publicznej dyskusji. W czerwcu kilkunastu republikańskich kongresmenów wezwało Joe Bidena do przeprowadzenia testu zdolności poznawczych. – Pogorszenie się pańskiego stanu umysłowego i skłonności do zapominania stały się coraz bardziej widoczne –napisali w swoim liście. Wśród osób, które wzywały obecnego prezydent USA do przeprowadzenia testu, był Ronny Jackson, główny lekarz w Białym Domu za kadencji Donalda Trumpa. Były prezydent przeszedł podobne badanie w poprzedniej kadencji.

Poza tym w tym tygodniu portal Politico opublikował sondaż, z którego wynika, że tylko 40 proc. Amerykanów uważa, że Joe Biden cieszy się dobrym zdrowiem i jest zdolny sprawować swoją funkcję. 48 proc. jest zdania, że Biden nie jest wystarczająco sprawny umysłowo, by być prezydentem USA.

