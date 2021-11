Kierowca wjechał w paradę bożonarodzeniową. Są doniesienia o ofiarach

Do zdarzenia doszło w niedzielę 21 listopada około godziny 17 czasu lokalnego podczas parady bożonarodzeniowej w miejscowości Waukesha w stanie Wisconsin w Stanach Zjednoczonych. Na nagranich, które rafiły do sieci widać czerwony samochód, którego kierowca najpierw taranuje bariery odgradzające trasę parady, po czym z duzą prędkością wjeżdża w tłum. Według Fox News kierowca SUV-a miał uderzyć m.in. w dziecięcy zespół taneczny dziewcząt w wieku od 9 do 15 lat.

Samochód wjechał w paradę bożonarodzeniową. Bilans ofiar

Z informacji służb wynika, że co najmniej kilka osób zginęło wskutek odniesionych obrażeń. Dokładna liczba ofiar śmiertelnych jest na razie nieznana. Komendant policji w Waukesha Dan Thompson dodał, że w wyniku zdarzenia co najmniej 20 osób zostało rannych. - 11 dorosłych i 12 dzieci zostało przewiezionych do okolicznych szpitali. Poszkodowanych może być więcej, bo transportowała ich też policja i osoby prywatne - tłumaczył.

Samochód wjechał w paradę bożonarodzeniową. Co wiadomo o sprawcy?

Lokalne służby przekazały, że kierowca samochodu został już zatrzymany przez policję. Śledczy na razie nie ustalili, czy zdarzenie ma charakter terrorystyczny. Ze względu na charakter prowadzonego śledztwa nie ujawniono tożsamości sprawcy.

