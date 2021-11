Białoruś zapowiada referendum konstytucyjne. Opozycja opublikowała apel

Białoruś zapowiedziała, że projekt zmian w konstytucji będzie gotowy do końca 2021 r. Szef administracji prezydenta Igor Siergiejenko powiedział dziennikarzom, że najprawdopodobniej stanie się to na przełomie listopada i grudnia. W połowie listopada grupa robocza zakończyła prace nad poprawkami do ustawy zasadniczej. Następnie projekt rozpatrzy Komisja Konstytucyjna.

Agencja Belta podała, że szef administracji Aleksandra Łukaszenki zapowiedział, że po ogłoszeniu projektu zmian w konstytucji każdy obywatel będzie mógł wnieść swoje propozycje. Ostateczny tekst zmian konstytucji ma zostać podany do publicznej wiadomości na miesiąc przed referendum. Referendum zaplanowano na początek 2022 r.

Białoruś. Aleksandr Łukaszenka planuje referendum. Opozycja zabrała głos

Białoruska opozycja wystosowała apel ws. referendum. Głos zabrała m.in. Swiatłana Cichanouska, były dyplomata, ambasador oraz minister kultury Białorusi Paweł Łatuszka, przedstawicielka Rady Koordynacyjnej Olga Kowalkowa i koordynatorka Narodowego Zarządu Antykryzysowego Elena Zhivoglod. „Wszystkim, którzy nie zgadzają się z bezprawiem, które ogarnęło nasz kraj, wzywamy do przyłączenia się do strategii działania” – brzmi wezwanie.

Opozycja chce zamienić referendum, które nazywa zbrodnią i oszustwem, i pokazać Łukaszence „wotum nieufności”. „Zachęcamy do przyjścia do lokali wyborczych i unieważnienia referendum. Jesteśmy za ustanowieniem rządów prawa i stworzeniem warunków do przeprowadzenia uczciwych wyborów” – wzywają opozycjoniści. Obywatele powinni zamieścić krzyżyk przy wszystkich opcjach na karcie do głosowania, tym samym oddając nieważny głos.

