Została pierwszą kobietą na stanowisku premiera Szwecji. Magdalena Andersson ustąpiła zaledwie po kilku godzinach

Szwecja. Koalicjant Magdaleny Andersson wyszedł z rządu

Dotychczasowa minister finansów jako pierwsza w historii Szwecji kobieta została mianowana na stanowisko premiera w środę rano. O jej wyborze zdecydował jeden głos. W 349-osobowym Rikstagu poparło ją 117 posłów, 174 było przeciw, a 57 wstrzymało się od głosu. Formalnie miała objąć obowiązki w piątek po spotkaniu z królem Karolem XVI Gustawem.

Jednak już wieczorem należąca do Partii Robotniczej-Socjaldemokratów Magdalena Andersson podała się do dymisji. Powodem decyzji było przegłosowanie przez prawicową opozycję własnego budżetu, co z kolei sprawiło, że rząd opuścił koalicjant – Partia Ochrony Środowiska- Zieloni. Zieloni poinformowali, że nie mogą zaakceptować budżetu „po raz pierwszy sporządzonego ze skrajną prawicą”. Przegłosowany budżet przygotowały centroprawicowa Umiarkowana Partia Koalicyjna, prawicowi Szwedzcy Demokraci i Chrześcijańscy Demokraci. Zakłada on m.in. obniżkę podatku od benzyny.

Andersson wyraziła nadzieję na stworzenie jednopartyjnego rządu, złożonego tylko z socjaldemokratów. „Istnieje konstytucyjna praktyka, zgodnie z którą rząd koalicyjny powinien ustąpić, jeśli wychodzi z niego jeden z koalicjantów” – powiedziała.

Magdalena Andersson zastąpiła Stefana Loefvena

Magdalena Andersson urodziła się w 1967 r. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Handlowej w Sztokholmie i Uniwersytetu w Harvardzie. Karierę polityczną rozpoczęła w 1996 r., gdy została doradcą ówczesnego premiera Gorana Perssona. Na początku listopada została nową przewodniczącą rządzącej Partii Robotniczej – Socjaldemokraci, która rządzi Szwecją od siedmiu lat, i zastąpiła na tym stanowisku ustępującego szefa rządu Stefana Loefvena. Ma męża i dwoje dzieci.

Zanim Andersson objęła urząd Szwecja była jedynym krajem nordyckim, który nie miał do tej pory kobiety na stanowisku premiera.

Czytaj też:

Śmiała decyzja władz Szwecji. Ściągnęła krytykę na rządzących