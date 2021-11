27 migrantów utonęło na kanale La Manche. Premier Wielkiej Brytanii „głęboko poruszony”

Co najmniej 27 migrantów zginęło w środę, próbując dostać się z Francji do Wielkiej Brytanii. Ich łódź zatonęła w pobliżu portu w Calais – poinformowała agencja AFP. Według francuskich władz to katastrofa z największą liczbą ofiar, odkąd w 2018 r. kanał La Manche stał się jedną z głównych części szlaku migracyjnego. Na pokładzie łodzi, która wyruszyła z Dunkierki, było 50 osób.

W akcji poszukiwawczej brały udział trzy helikoptery i trzy łodzie. Francuscy prokuratorzy wszczęli śledztwo ws. zabójstwa. Na miejscu tragedii pojawił się minister spraw wewnętrznych Francji Gerald Darmanin, który stwierdził, że nie ma słów, aby „wystarczająco potępić przemytników organizujących takie przeprawy”. W podobnym tonie wypowiedział się premier Francji Jean Castex, według którego przemytnicy wykorzystują udrękę i nędzę migrantów.

Francja. 27 migrantów nie żyje. Próbowali dostać się łodzią do Wielkiej Brytanii

Premier Wielkiej Brytanii zorganizował po tragedii specjalne spotkanie. Boris Johnson powiedział, że jest „wstrząśnięty, zbulwersowany i głęboko poruszony” śmiercią na kanale La Manche. Wielka Brytania wezwała Francję, aby ta podjęła ostrzejsze działania, które odstraszyłyby migrantów przed taką podróżą. Brytyjski rząd znajduje się pod silną presją wyborców, którzy domagają się ograniczenia osób przekraczających granicę.

Według francuskich władz od początku 2021 r. 31,5 tys. osób próbowało dostać się do Wielkiej Brytanii. 7,8 tys. osób zostało uratowanych na morzu. Francuska policja informowała wcześniej, że w tym tygodniu zatrzymała 15 osób, które są podejrzane o udział w międzynarodowej grupie zajmującej się przemytem nielegalnych migrantów. Przeprawa do Wielkiej Brytanii kosztowała migrantów 6 tys. euro.

