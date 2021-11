Prezydent Czech wyszedł ze szpitala. Po kilku godzinach wrócił zakażony koronawirusem

Milos Zeman do szpitala na oddział intensywnej terapii trafił na początku października z powodu powikłań po przewlekłej chorobie. Stało się to tuż po wyborach parlamentarnych, co przyczyniło się do opóźnienia negocjacji ws. powstania nowego rządu. W połowie października przewodniczący Senatu przytoczył list, jaki dostał od szpitala, w którym podkreślił, że prezydent „jest niezdolny do sprawowania władzy”. Stan czeskiej głowy państwa jednak się poprawił.

Przez ostatnie dni Zeman przebywał na oddziale rehabilitacyjnym, gdzie przyjmował polityków. W czwartek polityk na własną prośbę został przewieziony do rezydencji w Lanach, gdzie mógł pracować, znajdując się pod osobistą opieką lekarza – podał Reuters. Szpital był przeciwny takiej decyzji, ale Zeman argumentował, że jego stan uległ wyraźnej poprawie i musi skupić się na konstytucyjnych obowiązkach.

Czechy. Prezydent Milos Zeman ponownie w szpitalu

Po kilku godzinach prezydent Czech wrócił jednak do szpitala, po tym jak testy na obecność koronawirusa dały u niego pozytywny wynik. Zeman był trzykrotnie szczepiony przeciwko koronawirusowi i nie miał żadnych objawów. Polityk miał w piątek mianować na premiera lidera Obywatelskiej Partii Demokratycznej i koalicji SPOLU Petra Fialę. Z uwagi na powrót czeskiej głowy państwa do szpitala do tego nie dojdzie.

Biuro Zemana poinformowało w oświadczeniu, że jego zaplanowana aktywność została zawieszona na czas leczenia COVID-19. Prezydentowi Czech zostało 15 miesięcy do końca swojej drugiej i ostatniej kadencji. Polityk ma przewlekłą chorobę wątroby. Cierpi też na neuropatię nóg związaną z cukrzycą.

