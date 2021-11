Strzelanina w Michigan. Trzy osoby nie żyją, zatrzymano 15-latka

Do strzelaniny doszło 30 listopada tuż przed godziną 13 w Oxford High School w Oxford w stanie Michigan w Stanach Zjednoczonych. W wyniku zdarzenia zginęły trzy osoby, a sześć kolejnych zostało rannych. Jak podała telewizja CNN, trzy ofiary śmiertelne to uczniowie, natomiast wśród rannych jest co najmniej jeden nauczyciel.

Strzelanina w USA. Co wiadomo o sprawcy?

Michael G. McCabe, zastępca szeryfa hrabstwa Oakland poinformował, że sprawca trafił już w ręce policji. Został zatrzymany w ciągu zaledwie kilka minut od przybycia policji. Śledczy nie ujawnili tożsamości napastnika. Przekazano jedynie, że ma 15 lat i jest jednym z uczniów szkoły średniej. Przy nastolatku policja odnalazła i zabezpieczyła pistolet. Według nieoficjalnych doniesień miał oddać od 15 do 20 strzałów.

Motywy jego działania pozostają nieznane, ze wstępnych ustaleń wynika, że działał sam. Nastolatek odmówił składnia zeznań powołując się na przysługujące mu prawo do zachowania milczenia.

