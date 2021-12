Przypomnijmy, że w kwietniu 2019 roku doszło do pożaru, w wyniku którego XIV-wieczna gotycka katedra Notre Dame została w znaczącym stopniu zniszczona. Pożar jednej z najsłynniejszych budowli sakralnych transmitowały media na całym świecie. Tuż po pożarze rozpoczęły się dyskusje nad przyszłością katedry. Zdecydowano się na remont i odnowienie zniszczonych elementów, by Notre Dame znów było dostępne dla wiernych i turystów.

Odbudowa Notre Dame budzi kontrowersje. „Disneyland”

„The Daily Telegraph” dotarł teraz do planów odbudowy katedry. Ustalenia gazety cytuje również „The Art Newspaper”. Wyłania się z nich jednak dość kontrowersyjny obraz – czytamy. Zewnętrzna część katedry ma wyglądać tak, jak przed pożarem. Poważne zmiany mają jednak zajść wewnątrz budynku. Z wnętrza mają m.in. zniknąć dawne ołtarze, konfesjonały i rzeźby. Zamiast nich pojawią się nowoczesne dzieła, murale i oświetlenie z efektami dźwiękowymi. Na ścianach pojawią się również cytaty z Biblii w różnych językach, co ma służyć edukowaniu turystów. Edukacji będzie także służył specjalny „szlak”, w którym znajdą się informacje o kwestiach niezwiązanych z religią, takich jak globalne ocieplenie, czy szeroko pojęta ochrona środowiska.

Orędownikiem takich zmian jest strona kościelna, a w szczególności ojciec Gilles Drouin, kanonik Notre Dame oraz arcybiskup Paryża Michel Aupetit. Cytowany paryski architekt Maurice Culot stwierdził, że propozycje odbudowy Notre Dame nie są najlepszym pomysłem. – To jakby Disney wszedł do Notre Dame – uznał. – To coś w rodzaju wesołego miasteczka – dodał.

Czytaj też:

Płonące katedry. Uderzenie w stereotyp o przeciwieństwie religii i nauki