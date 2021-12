Papież odwołał arcybiskupa Paryża. „Niejednoznaczne relacje z kobietą”

Papież Franciszek przyjął rezygnację arcybiskupa Paryża, po tym jak ten przyznał się do dwuznacznej relacji z kobietą, do której doszło w 2012 r. Michel Aupetit podkreślił w oświadczeniu, że jego dymisja ma na celu „ochronę diecezji przed podzielałem, który zawsze budzi podejrzenia i utratę zaufania”. Na następcę francuskiego duchownego został wyznaczony Georges Pontier – poinformowała agencja Associated Press.

Magazyn Le Point podał w minionym tygodniu, że 70-letni arcybiskup miał utrzymywać niejasne relacje z kobietą. Aupetit zaprzeczył, że utrzymywał stosunki seksualne. Sprawa wyszła na jak po tym, jak źródła pisma widziały rzekomy mail, który duchowny miał wysłać do swojej sekretarki. Aupetit przekonywał, że nie jest autorem wiadomości. 70-latek „poprosił o przebaczenie tych, których mógł skrzywdzić”.

Papież Franciszek przyjął dymisję Michela Aupetita

W czasie relacji z kobietą Francuz był jedynie księdzem. Dopiero później został biskupem, a w 2017 r. papież Franciszek mianował go metropolitą Paryża. Aupetit w nawiązaniu do relacji z kobietą powiedział katolickiemu radiu Notre Dame, że „źle poradził sobie w sytuacji z osobą, która szukała z nim kontaktu”. Relację miał zakończyć w 2012 r. po rozmowie z ówczesnym arcybiskupem Paryża kardynałem Andre Vingt-Trois.

W przeszłości papież Franciszek nie zgadzał się na rezygnację innych duchownych, które zostały złożone w podobnych okolicznościach. Dymisja 70-latka nastąpiła w trudnym momencie dla francuskiego Kościoła. W październiku pojawił się szokujący raport, który wykazał, że w ciągu ostatnich lat około 3 tys. księży dopuściło się nadużyć seksualnych. Ofiarami duchownych miało paść około 216 tys. dzieci.

