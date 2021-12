Kanada zaniepokojona działaniami Rosji. Justin Trudeau potwierdził wsparcie dla Ukrainy

–Justin Trudeau i Wołodymir Zełenski rozmawiali w czwartek o bieżącej sytuacji militarnej na Ukrainie i wokół jej granicy oraz o „trwającej agresji i działalności destabilizującej Rosji” – przekazała kancelaria premiera Kanady na swojej stronie internetowej. Trudeau podkreślił, że „dla Rosji konieczne jest deeskalowanie sytuacji”.

Rozmowa Justina Trudeau z Wołodymirem Zełenskim

Potwierdził też „stałe wsparcie Kanady dla suwerenności i terytorialnej integralności Ukrainy” oraz zwracał uwagę na trwającą współpracę między partnerami Ukrainy, której celem jest „wspólne stanowisko wobec rosyjskiej prowokacji”. Z kolei Zełenski podziękował Trudeau za prowadzoną przez Kanadę na terenie Ukrainy misję UNIFIER, czyli szkolenia wojskowe dla tamtejszego wojska. W jej ramach co pół roku Kanada wysyła 200 członków kanadyjskich sił zbrojnych na Ukrainę. Obaj przywódcy mówili też przyszłość kanadyjskiego wsparcia. Jak czytamy w komunikacie, Trudeau i Zełenski oczekują dalszej współpracy między oboma krajami oraz „wspólnej pracy nad wspólnymi priorytetami”.

Obawy przez rosyjską agresją na Ukrainę

Amerykańscy, europejscy i ukraińscy przywódcy ostrzegają w ostatnich dniach, że Władimir Putin może rozważać agresję zbrojną na Ukrainę. Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego informował, że Rosja rozlokowała w pobliżu granicy z Ukrainą 92 tys. żołnierzy i przygotowuje się do ataku pod koniec styczna lub na początku grudnia 2022 r. – Nie wiemy, czy prezydent Putin podjął decyzję o inwazji na Ukrainę. Wiemy, że gromadzi siły, które mogą do tego posłużyć w krótkim czasie, jeśli tak zdecyduje. Mimo niepewności co do intencji i czasu, musimy przygotować się na wszystkie nieprzewidziane okoliczności, jednocześnie pracując nad tym, żeby Rosja zmieniła kurs – powiedział z kolei sekretarz stanu USA Antony Blinken na zakończenie dwudniowego spotkania ministrów spraw zagranicznych państw NATO w Rydze. O ryzyku wojny mówił też m.in. głównodowodzący brytyjskiej armii generał Nick Carter.

