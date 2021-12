Do czego przyda się straszenie wojną o Ukrainę? „To ustawka Putina dla zachodnich sojuszników”

Aż trudno uwierzyć, że Rosji może dwa razy udać się ten sam szwindel z mobilizacją wojsk na granicy Ukrainy. Za pierwszym razem pokazówka dała Angeli Merkel i Joe Bidenowi pretekst do odblokowania Nord Stream 2. Czy teraz Putin uzyska pełną kontrolę nad europejską częścią swojego rurociągu i obietnicę wstrzymania integracji Ukrainy z UE i NATO? Wiele na to wskazuje. Bo gdyby Niemcy i Amerykanie rzeczywiście traktowali groźbę rosyjskiej inwazji na Ukrainę tak poważnie, jak o tym mówią, to już dawno powinni całkowicie zablokować Nord Stream 2 i nałożyć ostre sankcje na całą kamarylę dworską Putina.