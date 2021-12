Nie tylko Aung San Suu Kyi. 9 nagród, których nie powinno być. Kontrowersyjni laureaci pokojowej Nagrody Nobla

Nominacje do Nagrody Nobla są obwarowane wieloma rygorystycznymi zasadami. Nie bez powodu jest to najbardziej prestiżowa nagroda na świecie. Do pokojowego Nobla nominacje mogą składać m.in. członkowie rządów, przedstawiciele sądów międzynarodowych, a także laureaci pokojowej Nagrody Nobla, byli i aktualni członkowie Norweskiego Komitetu Noblowskiego oraz byli doradcy mianowani przez Norweski Instytut Noblowski. Co warto podkreślić, nazwiska nominowanych do Nagrody Nobla nie są ujawniane publicznie przez 50 lat.

Kontrowersyjne Nagrody Nobla

Mimo długotrwałego i skomplikowanego procesu przyznawania pokojowej Nagrody Nobla, nie udało się uniknąć wpadek. Fredrik S. Heffermehl, który m.in. sprawował funkcję wiceprezydenta Międzynarodowego Stałego Biura Pokoju ocenił, że wśród nagrodzonych nie brakuje osób, które otrzymały nagrodę niezgodnie z wytycznymi samego Alfreda Nobla. Z analizy tego norweskiego działacza pokojowego wynika, że po 1945 roku zaledwie 45 proc. laureatów spełniało wcześniejsze wymogi. Początkowo bowiem nagroda miała trafiać do tych, którzy wnoszą największy wkład w rozbrojenie, zmniejszenie potencjałów militarnych i w proces zapobiegania konfliktom zbrojnym.

– Komitet Noblowski, stał się ciałem zdecydowanie politycznym, a nawet biznesowym, które traktuje Pokojową Nagrodę Nobla jako najbardziej znaną norweską markę towarową. To jest działanie bezprawne – tłumaczył. David Rothkopf, amerykański analityk polityki międzynarodowej pisał na swoim blogu na łamach „Foreign Policy”, że najwięcej kontrowersji budzą nagrody wręczane za próby rozwiązywania międzynarodowych konfliktów.