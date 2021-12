Wojna rosyjsko-ukraińska? „Putin wie, że jego czas się kończy. Może chcieć pozostawić po sobie spuściznę”

Rosja nadal mobilizuje wojsko przy granicy z Ukrainą. Eksperci powtarzają, że do otwartej wojny raczej nie dojdzie, a to, co obserwujemy, jest tylko grą Putina, który chce wymusić na Zachodzie ustępstwa w zakresie rosyjskiej strefy wpływów i sankcji. Gdyby jednak doszło do wojny, to jak mogłaby wyglądać?

Bezpośrednie porównanie potencjałów militarnych Ukrainy i Rosji wypada druzgocąco na niekorzyść Ukrainy. Ma cztery razy mniej żołnierzy, sześć razy mniej czołgów i artylerii, cztery razy mniej wozów opancerzonych i 20 razy mniej samolotów bojowych. Rosja dysponuje też lotnictwem strategicznym i rakietami balistycznymi, które mogą przenosić ładunki nuklearne oraz zaawansowanymi systemami walki elektronicznej, które pokazały podczas konfliktu w Donbasie, że może momentalnie zneutralizować ukraińską łączność. Co jednak, gdyby doszło do wojny pomiędzy tymi krajami? Przyjrzyjmy się, czysto teoretycznie, jak mógłby wyglądać ten konflikt. Marek Gładysz, ekspert Fundacji STARTPOINTS: Na wstępie muszę zaznaczyć, że otwarty konflikt zbrojny i próba opanowania całej Ukrainy przez Rosję jest raczej nierealny, ale możemy zrobić taką teoretyczną analizę. Rosyjska agresja na Ukrainie. Kosztowa i ryzykowna Jeśli Rosja zdecydowałaby się na otwarty atak, to przede wszystkim wiązałoby się to z zaangażowaniem kilkukrotnie większych sił niż te 100 tys. które są teraz zebrane przy granicy z Ukrainą. Według rosyjskiej doktryny prowadzenia wojny, potencjał strony atakującej musi być co najmniej trzy razy większy niż broniącej. Do tego dochodzi wysiłek logistyczny, zorganizowanie linii zaopatrzenia dla żołnierzy i dla sprzętu.