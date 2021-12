Zabójstwo Dżamala Chaszodżdżiego. Aresztowano podejrzanego

Francuskie media podały informację o aresztowaniu we wtorek 7 grudnia Khaleda Aedha Al-Otaibiego. Jest podejrzewany o zamordowanie w 2018 roku Dżamala Chaszodżdżiego. Zatrzymany to obywatel Arabii Saudyjskiej. W ręce policji wpadł na lotnisku Paryż-Roissy-Charles de Gaulle. Jest jednym z 26 mężczyzn, poszukiwanych w związku ze śmiercią tureckiego dziennikarza. Khaled Aedh Al-Otaibi to 33-letni były członek królewskiej gwardii. Podróżował pod własnym nazwiskiem. Trafił do aresztu sądowego, gdzie oczekiwać będzie na dalsze decyzje co do swojego losu.

Zaginięcie dziennikarza

Dżamal Chaszodżdżi 2 października 2018 roku pojawił się w saudyjskim konsulacie w Stambule. Chciał tam uzyskać dokument poświadczający, że rozwiódł się ze swoją żoną, by tym samym móc poślubić turecką narzeczoną, Hatice Cengiz. W rozmowie ze służbami Cengiz powiedziała, że czekała aż 11 godzin na zewnątrz konsulatu, ale jej narzeczony nie wyszedł. Wtedy zgłosiła sprawę policji. Jeden z tureckich urzędników przyznał w rozmowie z BBC, że według wstępnego dochodzenia, Chaszodżdżi został zamordowany na terenie konsulatu. Arabia Saudyjska odparła te zarzuty. Książę Mohammed bin Salman twierdził, że tureckie władze mogą przeszukać budynek, ponieważ Saudyjczycy „nie mają nic do ukrycia”.

Prokurator generalny Stambułu Irfan Fidan wydał pod koniec października oficjalne oświadczenie dotyczące zabójstwa saudyjskiego dziennikarza. Z dokumentu wynika, że Dżamal Chaszodżdżi, który współpracował z „Washington Post”, został uduszony tuż po tym, jak wszedł do konsulatu. Jego ciało zostało potem rozczłonkowane i usunięte. Wcześniej Prokuratura Arabii Saudyjskiej oficjalnie potwierdziła informację, którą od kilku dni powtarzali w mediach liczni politycy – zabójstwo Dżamala Chaszodżdżiego zostało zaplanowane. Utworzona do zbadania sprawy śmierci dziennikarza saudyjsko-turecka komórka ogłosiła te ustalenia na antenie telewizji al-Ekhbariya.

