Bundestag wybrał Olafa Scholza na kanclerza Niemiec. Oto następca Angeli Merkel

Olaf Scholz został wybrany przez Bundestag nowym kanclerzem w miejsce Angeli Merkel. Nowy szef niemieckiego rządu ma 63 lata. Jego kariera polityczna trwa kilkadziesiąt lat. Scholz od 17. roku życia jest socjaldemokratą. W 1975 r. wstąpił do SPD angażują się w działalność jej młodzieżówki Jusos. W latach 1987-1989 był wiceprezesem Międzynarodowej Unii Młodych Socjalistów.

W latach 2000-2004 nowy kanclerz Niemiec był przewodniczącym socjaldemokratów w Hamburgu. W 2001 r. był w zarządzie federalnym partii, a od 2002 do 2004 pełnił funkcję sekretarza generalnego. Scholz w Bundestagu zasiadał z krótką przerwą od 1998 do 2011 r. Po wyborach w 2005 r. został przewodniczącym klubu parlamentarnego SPD.

W 2007 r. polityk po raz pierwszy wszedł do rządu Merkel, zostając ministrem pracy i spraw społecznych Niemiec. Scholz tę funkcję sprawował przez dwa lata, po czym wrócił do szefowania partii w Hamburgu. Następnie od 2011 r. przez siedem lat pełnił funkcję burmistrza tego miasta. W 2018 r. Obecny kanclerz Niemiec do rządu wrócił w 2018 r., zostając jego wiceszefem i ministrem finansów. W 2019 r. niemiecki polityk przegrał walkę o przywództwo w SPD.

Scholz w przeszłości był bliskim współpracownikiem byłego kanclerza Gerharda Schroedera. Nowy kanclerz Niemiec popularność i sympatię elektoratu zyskał dzięki gigantycznemu wsparciu finansowemu gospodarki podczas pandemii koronawirusa. Nie zabrakło jednak pewnych kontrowersji. Pojawiło się wiele pytań o rolę polityka w aferze w 2020 r. z udziałem firmy płatniczej Wirecard, kiedy Scholz musiał tłumaczyć się przed komisją śledczą Bundestagu.

Nowy szef niemieckiego rządu określany jest często mianem „Scholzomat”, wszystko przez zautomatyzowany i mechaniczny dobór słów podczas konferencji prasowych. Jest także postrzegany jako opanowany polityk. Scholz ma też opinię pragmatyka i zimnego kapitalisty. Nowy kanclerz Niemiec ma również reputację nudnego i mało inspirującego.

