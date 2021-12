Ukraina reaguje na rozmowę Joe Bidena i Władimira Putina. Minister spraw zagranicznych zabrał głos

We wtorek prezydenci USA i Rosji Joe Biden i Władimir Putin odbyli dwugodzinną wideokonferencję. W komunikacie po rozmowie Biały Dom poinformował, że „Biden wyraził głębokie zaniepokojenie Stanów Zjednoczonych i europejskich sojuszników wzrostem liczebności rosyjskich sił okalających Ukrainę i dał do zrozumienia, że w przypadku eskalacji militarnej Stany Zjednoczone i sojusznicy odpowiedzą zdecydowanymi środkami militarnymi i innymi”. Amerykański prezydent wyraził też poparcie dla suwerenności i integralności Ukrainy oraz wezwał do deeskalacji sytuacji. Swoje oświadczenie wydał także Kreml. Strona rosyjska przyznała, że dyskusję zdominowała kwestia „kryzysu ukraińskiego”. Jak wynika z informacji przekazanych przez rosyjskie służby prasowe, Putin przekonywał Bidena, że Kijów prowadzi „destrukcyjną politykę”. Ze strony Bidena miały też paść groźby sankcji.

Rozmowa Władimira Putina i Joe Bidena. Szef MSZ Ukrainy reaguje

W środę na rozmowę prezydentów zareagował minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba. „Kontakt sam w sobie służy jako odstraszanie i deeskalacja|” – powiedział dyplomata, cytowany przez Reutersa. „Doceniamy kluczowe zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w próbę nakłonienia Rosji do powrotu do stołu negocjacyjnego” – podkreślił. Kułeba zaznaczył, że priorytetem jest teraz opracowanie pakietu odstraszającego, by zniechęcić Moskwę do jakiejkolwiek dalszej eskalacji wojskowej. Szef ukraińskiego MSZ powiedział, że jest przekonany o tym, że Putin „usłyszał bardzo wyraźne i mocne sygnały dotyczące eskalacji sytuacji przez Rosję wzdłuż granicy z Ukrainą i w regionie”.

W czwartek rozmowa Bidena i Zełenskiego

W czwartek Joe Biden ma rozmawiać z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Kułeba zapowiedział, że przywódcy mają omówić dalsze kroki, których celem będzie odstraszanie Rosji, oraz sposoby na ożywienie rozmów w formacie czwórki normandzkiej między Ukrainą, Rosją., Francją i Niemcami.

