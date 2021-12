Zbigniew Rau spotkał się z Annaleną Baerbock. „Polska oczekuje od nowego rządu niemieckiego gotowości od zmierzenia się z tą odpowiedzialnością”

W piątek z jednodniowa wizytą przyjechała do Warszawy nowa szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock. Spotkał się z nią minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Jak przekazało MSZ, rozmowa dotyczyła upamiętnienia w Berlinie polskich ofiar II wojny światowej, bezpieczeństwa energetycznego, sytuacji na granicy oraz współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego.

Spotkanie Zbigniewa Rau i Annaleny Baerbock

Rau podkreślił na konferencji prasowej po spotkaniu, że Polskę i Niemcy łącza wielowiekowe relacje, ale pamięć o przeszłości wciąż rzutuje na współczesne stosunki między krajami. – Wiele kwestii nie zostało rozwiązanych w sposób odpowiadający społecznemu poczuciu sprawiedliwości – stwierdził.

– Obszarem, w którym w dalszym ciągu oczekujemy od rządu niemieckiego dobrej konkretnej współpracy jest sprawa odpowiedzialności Niemiec za wywołanie II wojny światowej i współczesne aspekty tego wydarzenia. Musimy powrócić do zwrotu zgrabionych przez Niemcy dóbr kultury, ewentualnego wypracowania sytemu rekompensat za pomniki polskiej kultury, dział sztuki, zabytki, archiwa, biblioteki, które zostały zniszczone, nie w wyniku działań wojennych, a na skutek dążenia władz okupacyjnych do ich wymazania z dziedzictwa ludzkości – wskazał Rau. Szef MSZ zaznaczył, że Polska „oczekuje od nowego rządu niemieckiego gotowości od zmierzenia się z tą właśnie odpowiedzialnością, także w formie rozmów o rekompensatach i zadośćuczynieniu”.

Z kolei Baerbock zwróciła uwagę, że w czasie spotkania z Rauem rozmawiali „o wielu tematach, w których jesteśmy zgodni, ale też o sprawach, które nas dzielą”. – Chciałabym podkreślić, że w umowie koalicyjnej jest nawiązanie do niemieckiej winy i odpowiedzialności oraz zobowiązań Niemiec. To nasze historyczne zadanie, by pokój i przyjaźń w sposób otwarty i szczery pielęgnować – powiedziała.

Czytaj też:

To koniec pewnej epoki w Niemczech. Olaf Scholz oficjalnie nowym kanclerzem