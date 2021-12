Eksplozja w Libanie. Wybuch w obozie dla uchodźców, Hamas miał tam skład amunicji

„The Jerusalem Post” opisuje, że do wybuchu doszło w obozie palestyńskich uchodźców niedaleko miasta Tyr (południowy Liban). Jednocześnie w tym samym ośrodku Hamas miał gromadzić broń i amunicję – wynika z pierwszych ustaleń. To częsta praktyka Hamasu, by swoje składy rozmieszczać właśnie w takich lokalizacjach.

Korespondent Al-Arabijji w Bejrucie, Mahmoud Shukr, tak relacjonował te wydarzenia: „Do wybuchu składu amunicji doszło w obozie Burj Al-Shamali. Palestyńczycy próbują opanować ogień i ratować rannych”.

Wybuch w obozie uchodźców w Libanie. Doniesienia o ofiarach śmiertelnych

Na razie nie ma oficjalnych informacji o liczbie rannych czy ofiar. Nieznane pozostają też przyczyny eksplozji. Korespondent Al-Arabijji przekazał, że zginęło co najmniej 13 osób, nie podał liczby rannych (stan na godz. 21.30 czasu polskiego).

Na nagraniach Al-Arabijji pokazano kilka ujęć z miejsca w wybuchu, na jednym z nich widoczny jest prawdopodobnie moment eksplozji. W wideo zawarto też sytuację na ulicach, jadące służby ratownicze.

