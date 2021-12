Koronawirus w Wielkiej Brytanii. Potwierdzono pierwszy zgon z powodu wariantu Omikron

– Niestety tak, Omikron powoduje hospitalizacje i niestety, potwierdzono, że co najmniej jeden pacjent z Omikronem zmarł – powiedział Boris Johnson przy okazji wizyty w punkcie szczepień w Londynie. – Więc myślę, że musimy zostawić na boku ideę, że jest to w jakiś sposób łagodniejsza wersja wirusa i po prostu uznać samo tempo, w jakim się on rozprzestrzenia lokalnie. Najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić, jest przyjęcie dawki przypominającej – dodał premier Wielkiej Brytanii.

Polityk poinformował też, że wariant Omikron stanowi już 40 proc. nowych zakażeń wykrywanych w Londynie, a „jutro będzie to większość przypadków" w stolicy. Wcześniej w poniedziałek minister zdrowia Sajid Javid powiedział, że w Wielkiej Brytanii w szpitalach przebywa około 10 pacjentów zakażonych wariantem Omikron.

Koronawirus w Wielkiej Brytanii. Kolejne przypadki wariantu Omikron

W niedzielę w Wielkiej Brytanii poinformowano o wykryciu 1239 nowych przypadków wariantu Omikron, co stanowi najwyższy dzienny wzrost i prawie dwukrotnie przewyższa poprzedni rekord odnotowany w sobotę. Całkowita liczba przypadków tego wariantu w Wielkiej Brytanii wynosi obecnie 3137.

W związku z szybkim rozprzestrzenianiem się nowego wariantu w niedzielę podwyższony został poziom zagrożenia koronawirusowego z trzeciego na czwarty w pięciostopniowej skali. (PAP)

