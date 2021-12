Haiti. Co najmniej 40 osób zginęło po wybuchu cysterny z paliwem

Do wybuchu doszło w mieście Cap-Haiten w północnej części Haiti. Premier Ariel Henry poinformował, że cysterna przewożąca paliwo eksplodowała. W wyniku zdarzenia zmarło co najmniej 40 osób, a kilkadziesiąt innych zostało rannych. Lokalne służby podkreślają, że wiele osób z poważnymi obrażeniami trafiło do szpitali. Ponadto, na miejscu wypadku w kilka godzin utworzono szpitale polowe.

Wybuch na Haiti - najnowsze informacje

- Kiedy przejeżdżałem w okolicy, zobaczyłem karetki pogotowia i tłum ludzi zgromadzonych wzdłuż drogi. Niektórzy ludzie używali wiader do zbierania benzyny, bo mamy tak ogromne problemy z dostępnością paliwa i cenami gazu - mówił Dave Larose, inżynier budownictwa lądowego, bezpośredni świadek zdarzenia.

Jak podaje „The Washington Post”, władze Haiti podjęły decyzję o ogłoszeniu trzydniowej żałoby narodowej. Przyczyny tragedii są na razie nieznane.

