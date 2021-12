Pożar wieżowca WTC. Uwięzionych jest co najmniej 300 osób

Co najmniej 300 osób jest uwięzionych w wieżowcu World Trade Center w w dzielnicy Causeway Bay w Hongkongu. Początkowo lokalne media podawały, że ogień pojawił się na pierwszym piętrze budynku, w miejscu, w którym odbywał się remont.

Według wstępnych ustaleń policji, do pożaru doszło na rusztowaniu, a następnie dym przeniknął do części restauracyjnej na 39. kondygnacji wieżowca i na klatki schodowe. Strażacy wezwali uwięzionych w wieżowcu ludzi do pozostania na bezpiecznych piętrach.

Ze wstępnych informacji wynikało, że w budynku uwięzionych jest około 160 osób. Następnie wspominano o blisko 300. Agencja Reutera podawała, że na dachu zgromadziło się 150 osób, które uciekły z niższych pięter. Ostatecznie ewakuowanych było ponad 1200 osób, a 14 trafiło do szpitala z powodu odniesionych obrażeń. Według policji siedem kobiet i mężczyzna znaleźli się wśród 13 osób zabranych do szpitala, jedna z nich była półprzytomna.

