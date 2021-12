Królowa Elżbieta II odwołała przedświąteczne przyjęcie. Wszystko ze względu na bliskich

95-letnia monarchini jak co roku planowała wydać przyjęcie dla 50 najbliższych osób, wliczając księcia Karola i księżną Kamilę. Uroczystość miała odbyć się na zamku Windsor we wtorek 21 grudnia. Kolejnego dnia królowa miała udać się helikopterem do posiadłości Sandringham w Norfolk, gdzie spędzać będzie święta.

Brytyjskie media donoszą jednak, że spotkanie w Windsorze zostało odwołane. Powodem takiej decyzji ma być troska o plany świąteczne członków rodziny. Nagromadzenie zbyt dużej liczby osób na małej przestrzeni sprzyjałoby transmisji koronawirusa. Zwłaszcza w obliczu wariantu Omicron wszelkie tego typu spotkania należy poważnie przemyśleć. Wynikłe z zakażeń zachorowania i kwarantanny mogłyby poważnie zaburzyć całe święta w rodzinie królewskiej.

Samotne święta Elżbiety II

To już drugi rok, w którym królowa Elżbieta II zmuszona jest odwołać tradycyjne spotkanie. Tabloidy wspominają w tym kontekście fakt, że będą to pierwsze święta, które monarchini spędzi bez swojego męża - zmarłego w tym roku księcia Filipa.

Przypomnijmy, książę Filip trafił do szpitala na początku tego roku. 17 lutego Pałac Buckingham przekazał, że mąż królowej Elżbiety II został przewieziony do placówki Króla Edwarda VII w Londynie. Na pobyt 99-letniego księcia Edynburga w szpitalu nalegali jego prywatni lekarze, ponieważ ojciec następcy tronu miał w ostatnim czasie narzekać na swoje zdrowie.

Media donosiły, że książę Filip przeszedł w szpitalu udany zabieg, który przeprowadzono w związku z dolegliwościami sercowymi. Jednocześnie podkreślano, że gorsze samopoczucie męża królowej Elżbiety II nie jest związane z zakażeniem koronawirusem. Na początku stycznia brytyjska monarchini i jej mąż przyjęli szczepionkę w pałacu Windsor.

Czytaj też:

Nowe, świąteczne zdjęcie rodziny królewskiej. Tradycji stało się zadość