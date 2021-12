TSUE: Sądy nie muszą stosować się do orzeczeń TK, jeśli naruszają one prawo UE

21 grudnia TSUE zajął się sprawą skierowaną do rozpatrzenia przez rumuńskie sądy. Zwróciły się one z prośbą o wykładnię prawa Unii Europejskiej w sprawach dotyczących korupcji. Wcześniej Wyższy Sąd Kasacyjny i Sprawiedliwości Rumunii uznał za winnych wielu prominentnych polityków i biznesmenów. Po złożeniu odwołania Trybunał Konstytucyjny uchylił wszystkie wyroki. W uzasadnieniu tłumaczono, że dowody zebrane przy udziale służb wywiadowczych nie mogą być wykorzystywane, co z kolei ma wpływ na inny toczący się obecnie proces w sądzie niższej instancji.

W ocenie TSUE korupcja lub nadużycia finansowe na szkodę UE nie podlegają jurysdykcji krajowego trybunału konstytucyjnego. Oznacza to, że sądy krajowe nie muszą stosować się do orzeczeń trybunałów konstytucyjnych naruszających unijne prawo.

Wyrok TSUE. Kaleta i Jaki krytykują

Decyzja TSUE oburzyła część polskich polityków. – TSUE pozwala każdemu sędziemu w UE kwestionować wyroki sądów konstytucyjnych. Wyroki TK w ten sposób mogą być dowolnie kwestionowane, stają się bezwartościowe – stwierdził Sebastian Kaleta. – Trybunał bezpośrednio ocenił konstytucję Rumunii i nazwał traktaty "kartą konstytucyjną". Tym samym postawił siebie jako nadsąd konstytucyjny. Chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, że pogląd ten i sformułowanie oznaczają, że TSUE orzekł dziś, że UE jest państwie federalnym – dodał wiceminister sprawiedliwości.

W podobnym tonie wypowiedział się Patryk Jaki. – Czyli według TSUE – tak naprawdę każdy sędzia może sobie odmówić przestrzegania polskiego prawa, jak sobie uzna, że źródło ma „tylko” w polskiej konstytucji – ocenił europoseł określając sędziów TSUE mianem „polityków w togach, którzy konsekwentnie niszczą Polskę swoimi wyrokami”.

