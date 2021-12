Podczas akcji ratunkowej na Madagaskarze rozbił się helikopter z ministrem. 57-latek pływał 12 godz.

20 grudnia u wybrzeży Madagaskaru zatonął transportowiec, na którym było 138 nielegalnych migrantów. 50 osób znaleziono żywych, 24 są uznawane za poszukiwane, a 64 zmarły. Statek był przeznaczony do celów zaopatrzeniowych, a nie do przewozu ludzi. Dodatkowo był przeciążony. Do tragedii doszło, bo silnik zalał się wodą – poinformowała agencja AFP. W kadłubie miała być dziura.

Do akcji ratunkowej zadysponowało m.in. trzy jednostki marynarki wojennej i agencji morskiej oraz śmigłowiec. Na pokładzie helikoptera był sekretarz stanu w rządzie Madagaskaru, minister ds. policji, żandarm i pilot. W późny poniedziałek doszło jednak do katastrofy maszyny. Dyrektor ds. bezpieczeństwa w Kancelarii Premiera nie przeżył, a pilot wciąż jest poszukiwany. Z kolei udało się uratować żandarma i ministra ds. policji Serge’a Gelle’a.

Madagaskar. Niesamowity wyczyn ministra

Gelle został odnaleziony we wtorek rano przez lokalnych mieszkańców na jednej z plaż. Mężczyzna, aby przeżyć, musiał pływać przez 12 godzin. W mediach społecznościowych Ministerstwa Obrony Narodowej Madagaskaru pojawił się film z ministrem. Widać na nim, że 57-latek leży wyczerpany na leżaku w mundurze. – Mój czas na śmierć jeszcze nie nadszedł – powiedział. Dodał, że jest mu zimno i czuje się przeziębiony, ale nie jest ranny. Zapewnił też, że w ciągu doby wróci do pracy.

twitter

Szef policji wyjaśnił, że polityk użył jednego z siedzeń śmigłowca, dzięki czemu był w stanie unosić się na wodzie. – Zawsze miał wielką wytrzymałość w sporcie. Jako minister utrzymuje formę, tak jakby miał 30 lat. Ma nerwy ze stali – dodał Zafisambatra Ravoavy. Gelle ministrem został w sierpniu, wcześniej przez trzy dekady służył w policji.

