Świątynia Satanistyczna wystawiła własną szopkę w USA. Rzecznik diecezji grzmi

Świątynia Satanistyczna wystawiła własną rzeźbę na świątecznej wystawie na Kapitolu w Illinois w USA. Jak przekonują pomysłodawcy celem jest upamiętnienie święta Sol Invictus, które przypada na 25 grudnia. Dzieło zostało stworzone przez artystę Chrisa Andersa i przedstawia satanistyczne bóstwo Bafometa jako niemowlę.

Sataniści podkreślili w komunikacie opublikowanym na łamach prnewswire.com, że wystawienie ich eksponatu wpisuje się w trzyletnią tradycję pokazywania swojej instalacji obok innych szopek religijnych. Eksponat nie został zaprezentowany w 2020, kiedy to budynek Kapitolu został zamknięty z powodu pandemii koronawirusa.

USA. Sataniści reagują na słowa katolickiego biskupa

Świątynia Satanistyczna odniosła się do słów katolickiego biskupa Springfield Thomasa Paprockiego, który stwierdził, że nie wszystkie religie powinny mieć dostęp do prezentowania swoich eksponatów. Duchowny stwierdził również, że sataniści są bytem, który dąży do dzielenia, a nie jednoczenia. Biskup nalegał również, aby sataniści nie mogli uczestniczyć nie tylko w pokazach na Kapitolu, ale też w jakimkolwiek innym miejscu.

Bp Paprocki odrzucił również zaproszenie na wystawę, które skierowała do niego Świątynia Satanistyczna. Dodatkowo sataniście chcieli, aby duchowny złapał się za ręce z członkami ich społeczności. Przekonywali również, że ich eksponat przedstawia wartości takie jak: jedność, współczucie, czy empatia.

Protesty wokół instalacji Świątyni Satanistycznej

Jak podaje Washington Post, podczas instalowania swojego dzieła przez satanistów kilka metrów dalej zgromadzili się członkowie katolickich grup, którzy odmawiali różaniec. Mieli również ze sobą transparenty: „Szatan nie ma praw”, „Odejdź Szatanie” oraz „Maryja miażdży węża”. Łącznie było około 50 gapiów i 10 członków Świątyni Satanistycznej.

Rzecznik diecezji Spriengfield w oświadczeniu przesłanym amerykańskiemu Newsweekowi podkreślił, że dzieło satanistów jest „kpiną z milionów chrześcijan w Illinois i miliardów na całym świecie”. Andrew Hansen dodał, że instalacja jest „definicją zła” a Świątynia Satanistyczna „istnieje po to, aby trollować ludzi wiary”.

