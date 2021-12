Bill Gates zabrał głos ws. pandemii. Zdradził, kiedy może się skończyć

Bill Gates w kilku wpisach w swoich mediach społecznościowych zabrał głos ws. koronawirusa. „Kiedy wydawało się, że życie wróci do normy, możemy wkraczać w najgorszą część pandemii. Omikron trafi do domów nas wszystkich. Moi bliscy przyjaciele już go mają, ja odwołałem większość swoich planów wakacyjnych” – napisał człowiek z jednym z największych majątków na świecie.

Omikron. Bill Gates o wariancie Omikron. „Niedługo będzie w każdym kraju na świecie”

Miliarder zaznaczył, że nowa odmiana COVID-19 rozprzestrzenia się szybciej niż jakikolwiek inny wirus w historii. Dodał, że wkrótce Omikron będzie w każdym kraju na świecie. Gates podkreślił, że „nawet jeśli nowy wariant będzie tylko w połowie tak dotkliwy jak Delta, to i tak spowoduje najgorszy wzrost zachorowań, jaki do tej pory widzieliśmy”.

Gates wyjaśniał, że najlepszą ochronę daje trzecia dawka szczepionki przeciwko koronawirusowi. Amerykanin spekuluje, że fala zachorowań nie powinna trwać dłużej niż trzy miesiące. „Te kilka miesięcy może być złych, ale nadal wierzę, że jeśli podejmiemy właściwe kroki, pandemia może się skończyć w 2022 roku” – kontynuował Gates.

Były najbogatszy człowiek świata o koronawirusie. „To frustrujące”

Były lider listy najbogatszych ludzi na świecie podsumował, że zdaje sobie sprawę z faktu, „jak frustrujące jest wejście w kolejny okres świąteczny, gdy wisi nad nami pandemia”. „Ale nie zawsze tak będzie. Pewnego dnia pandemia się skończy, a im lepiej będziemy się o siebie troszczyć, tym szybciej nadejdzie ten czas” – zakończył swoje przemyślenia Gates.

