Pandemiczne święta – jak wyglądają w innych krajach? Ścisłe lockdowny, limity gości

Premier Kyriakos Micotakis wezwał we wtorek Greków, by przed świątecznymi spotkaniami robili testy do samodzielnego wykonania. Zapowiedział także, że rząd zapewni zarówno zaszczepionym, jak i niezaszczepionym obywatelom dwa bezpłatne autotesty do wykorzystania w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Zestawy do samotestowania będą dostępne w aptekach dla osób, które posiadają numer ubezpieczenia społecznego (AMKA). Do tej pory rząd rozdał 80 milionów autotestów i według premiera osoby, które planują spędzać święta w towarzystwie bliskich, powinny testować się tak często, jak to będzie możliwe, zarówno przed jak, i po spotkaniach.

Od środy rząd Republiki Cypryjskiej zaleca, by osoby zaszczepione planujące wizyty świąteczne wykonały autotest, natomiast osoby niezaszczepione powinny wykonać test antygenowy w ciągu 48 godzin przed wizytą. W domu może przebywać jednocześnie maksymalnie 20 osób, łącznie z mieszkańcami i dziećmi. Od 22 grudnia do 6 stycznia 2022 r. dzieci w wieku 12-17 lat będą mogły wejść do placówek gastronomicznych po przedstawieniu negatywnego testu antygenowego ważnego przez 72 godziny, pod warunkiem, że towarzyszy im w pełni zaszczepiony opiekun.

Covidowe limity na święta w Skandynawii

W Skandynawii władze Danii wprowadziły limit 10 osób podczas świątecznych przyjęć w prywatnych domach. Rząd Norwegii ogłosił z kolei, że w mieszkaniach można gościć do 10 osób, a w okresie świąt do 20. Zaleca się zachowywanie odstępów oraz unikanie uścisków.

W Szwecji restrykcje polegające na limitach zgromadzeń nie dotyczą spotkań w prywatnych domach z wyjątkiem wynajmowanych lokali; wówczas impreza może liczyć do 50 osób. W domach szwedzkie władze zalecają świąteczne spotkania w mniejszym gronie, w grupie do 5-10 zaszczepionych osób.

Ograniczenia na czas świąt w Holandii, Niemczech i Francji

W Niemczech osoby niezaszczepione mogą się spotykać tylko z dwiema osobami z jednego innego gospodarstwa domowego. Dotyczy to również spotkań prywatnych. Rząd federalny i rządy krajów związkowych nie zdecydowały się na wprowadzenie przed Bożym Narodzeniem ograniczeń w kontaktach dla osób zaszczepionych i ozdrowieńców. Dopiero od 28 grudnia obowiązywać będą surowsze ograniczenia w kontaktach dla osób nieszczepionych, ale też zaszczepionych i wyleczonych, ponieważ prywatne spotkania będą ograniczone do maksymalnie 10 osób (dzieci w wieku 14 lat i młodsze nie są wliczane).

W Holandii Boże Narodzenie obchodzone jest w warunkach ścisłego lockdownu, który wprowadzono w ubiegłym tygodniu ze względu na szybkość rozprzestrzeniania się wariantu Omikron. Podczas świąt gospodarstwo domowe może przyjąć do czterech gości, a później - do dwóch.

Premier Francji Jean Castex podczas przemówienia telewizyjnego zalecił mieszkańcom kraju, by w czasie świąt ograniczyli liczbę gości "do sześciu lub ośmiu", z zachowaniem "zdrowego rozsądku". Pozostałe wskazówki są zgodne z zaleceniami Rady Naukowej, a mianowicie: test PCR (jako najbardziej wiarygodny), antygenowy lub autotest w dniu imprezy/spotkania lub dzień wcześniej oraz żadnych pocałunków czy uścisków. Premier przypomniał też, by wietrzyć pokoje przez kilka minut co godzinę.

Czechy bez ograniczeń w święta, Słowacy z godziną policyjną

W Czechach nie ma żadnych ograniczeń w spotkaniach w gronie rodzinnym. Władze zaapelowały o unikanie lub ograniczenie zgromadzeń, zalecają też wcześniejsze przeprowadzenie testów. Do godziny 23.59 w dniu 25 grudnia obowiązuje w Czechach stan wyjątkowy i w związku z tym do restauracji, barów, gospód mogą wejść tylko osoby z certyfikatami covidowymi, poświadczającymi zaszczepienie się lub przechorowanie COVID-19.

Przy jednym stole może siedzieć sześć osób, które nie mieszkają wspólnie. Podczas świątecznych spotkań organizowanych w restauracjach może w nich uczestniczyć maksymalnie 100 osób. Od 26 grudnia i podczas nocy sylwestrowej przy stole w restauracji będą mogły siedzieć cztery osoby, a na imprezie może być ich co najwyżej 50.

Na mocy stanu wyjątkowego wprowadzonego na Słowacji obowiązuje godzina policyjna, więc formalnie rzecz biorąc zakaz, wychodzenia z domów obowiązuje w godz. 20-5. Obowiązuje też zakaz gromadzenia się więcej niż sześciu osób, o ile nie mieszkają one razem.

Hiszpania wprowadza obowiązek noszenia maseczek poza domem

W Finlandii nie wprowadzono oficjalnych wytycznych dotyczących obchodzenia świąt w domach, ale zaleca się rozważenie spotkań w "małym gronie", zaś zamiast długiej podróży do bliskich - złożenie im życzeń przez telefon lub internet. Główny wirusolog kraju zwrócił przy tym uwagę, że problemem dla wielu osób jest poczucie osamotnienia, które pogłębiło się w czasie pandemii, więc spędzenie świąt w wśród bliskich jest "istotne dla zachowania dobrego samopoczucia".

We Włoszech zaleca się wykonanie testu przed rodzinnymi spotkaniami. W związku z błyskawicznym szerzeniem się wariantu Omikron koronawirusa wprowadzony został ponownie obowiązek noszenia maseczek na zewnątrz. Do końca stycznia zabroniona będzie organizacja wszelkich masowych imprez, wydarzeń i koncertów pod gołym niebem, tym samym nie będzie można zorganizować imprez sylwestrowych na placach. Wzmocniona przepustka covidowa, czyli Super Green Pass, wystawiana tylko osobom zaszczepionym i wyleczonym z COVID-19, wymagana będzie w barach i restauracjach.

Rząd Hiszpanii przywrócił obowiązek stosowania maseczek poza domem, wszędzie tam, gdzie trudno zachować 1,5-metrowy dystans społeczny, ale nie ograniczył liczby członków rodzin spotykających się w domach w czasie świąt na przyjęciach.

Święta na Wyspach i w Portugalii

W Portugalii 24 i 25 grudnia, a także pomiędzy 30 grudnia a 1 stycznia bez negatywnego wyniku testu na COVID-19 nie będzie można wejść do restauracji ani na organizowane poza domem przyjęcia świąteczno-noworoczne.

Zdaniem premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona ludzie mogą realizować swoje świąteczne plany, ale powinni zachować ostrożność i stosować się do rad, takich jak wietrzenie pomieszczeń i poddawanie się testom przed wizytą u osób starszych lub innych szczególnie narażonych na zachorowanie krewnych.

Na Ukrainie nie planuje się dodatkowych restrykcji na okres świąteczno-noworoczny, ale – jak zapowiadają władze – może się to zmienić w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju i na świecie. Ukraina podzielona jest na tzw. strefy epidemiczne, dla których przewidziany jest różny stopień ograniczeń. W strefie żółtej i czerwonej przy wejściu do lokali gastronomicznych czy placówek kulturalnych sprawdzane są certyfikaty covidowe. W całym kraju w pomieszczeniach użytku publicznego i w transporcie miejskim należy nosić maseczki. Większość ukraińskich chrześcijan obchodzi Boże Narodzenie według kalendarza juliańskiego, czyli 7 stycznia.