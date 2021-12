Księżna Kate pierwszy raz w nowej roli. Od tej strony świat jej nie znał!

Żona księcia Williama niejednokrotnie u boku męża bądź samodzielnie angażowała się w różnego rodzaju obowiązki wynikające z działalności w ramach rodziny królewskiej. Nie inaczej było tym razem, a gest, na który zdecydowała się księżna Cambridge, był zaskakujący. Kate po raz pierwszy wystąpiła publicznie, prezentując swoje zdolności muzyczne.

Koncert świąteczny. Księżna Kate gra na fortepianie

Okazją do zaprezentowania światu talentu Kate stał się koncert świąteczny organizowany w opactwie Westminster. Transmitowane przez ITV show „Royal Carols: Together At Christmas” stanowiło podziękowanie dla osób zaangażowanych w pomoc innym w trakcie pandemii koronawirusa. W pewnym momencie zaskoczeni widzowie mogli obejrzeć klip z udziałem księżnej i muzyka Toma Walkera. Kate akompaniowała mu na fortepianie w utworze „For Those Who Can't Be Here” czyli „Dla tych, którzy nie mogą tu być”. Nagranie zostało udostępnione także na oficjalnym profilu Cambridge’ów na Twitterze.

Kate i William podkreślili, że ze względu na pandemię wiele osób spędza święta inaczej niż planowało. „Począwszy od tych, którzy są samotni albo muszą przebywać w izolacji od najbliższych, po tych niesamowitych ludzi, którzy wspierają naszą opiekę zdrowotną i niosą pomoc tym, którzy są w potrzebie – myślimy o was” – napisali William i Kate.

Rekordy zakażeń w Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania mierzy się z ogromną falą zakażeń– średnia z siedmiu dni wynosiła przed świętami około 75 tys. przypadków. Ze względu na trudną sytuację epidemiczną oraz rozprzestrzenianie się wariantu omikron rząd nie wyklucza wprowadzenia restrykcji po Bożym Narodzeniu.

Koronawirus pokrzyżował świąteczne plany także królowej. Elżbieta II najpierw odwołała coroczny lunch przedświąteczny z dalszą rodziną, a następnie zrezygnowała także z wyjazdu z najbliższymi do posiadłości Sandringham. BBC informowała, że monarchini spędza Boże Narodzenie w Westminsterze m.in. w towarzystwie syna, księcia Karola i jego żony Camilli.

