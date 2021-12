Rosyjska ofensywa. Putin spotka się z Łukaszenką, Kreml „rozważa” ofertę NATO

12 stycznia 2022 roku sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg ma zamiar zorganizować posiedzenie rady sojuszu z Rosją. Jeżeli Kreml przystanie na ofertę, to będzie to pierwsze takie spotkanie od dwóch lat.

Jednocześnie planowane są rozmowy w innym formacie, także w styczniu 2022. Według agencji Reutera dojdzie wtedy do spotkania ws. przyszłości Ukrainy, w którym wziąć mają udział przedstawiciele Rosji i Niemiec. Z kolei Władimir Putin ma spotkać się – to już potwierdzone – z Alaksandrem Łukaszenką. Białoruski dyktator i prezydent Rosji będą rozmawiali 28-29 grudnia w Petersburgu, gdzie dojdzie też do nieformalnego spotkania szefów krajów wchodzących w skład Wspólnoty Niepodległych Państw.

Napięcie między USA, NATO a Rosją narasta od ponad miesiąca, gdy zaczęły pojawiać się doniesienia o możliwej napaści na Ukrainę w wydaniu rosyjskich wojsk. Kreml odcina się od takiej narracji, zarzucając NATO ciągłe przesuwanie swoich baz bliżej rosyjskiej granicy. Rosjanie poszli nawet o krok dalej, ponieważ 17 grudnia ogłosili swoje żądania wobec NATO, domagając się m.in., by sojusz w przyszłości nie rozszerzył się o Ukrainę.

Rosyjska agencja TASS poinformowała, że Kreml „rozważa” propozycję NATO, by wziąć udział w zaplanowanym na 12 grudnia szczycie w Brukseli. „Otrzymaliśmy tę propozycję. Rozważamy ją” – przekazało agencji rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych. Wcześniej rzeczniczka MSZ Maria Zacharowa potwierdziła 24 grudnia, że pojawiła się taka propozycja spotkania z przedstawicielami NATO ws. Ukrainy.

Mniej więcej w tym samym czasie Maria Zacharowa ogłosiła, że Rosja na pewno zareaguje, jeżeli do NATO dołączą Szwecja czy Finlandia. „o oczywiste, że dołączenie Szwecji czy Finlandii do NATO... będzie miało realne militarne i polityczne konsekwencje, które będą wymagały adekwatnej reakcji ze strony Rosji – mówiła.

